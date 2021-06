Boris Johnson «pourrait retarder le 21 juin de deux semaines» alors que les cas de Covid augmentent .

Boris Johnson envisagerait un report de la « journée de la liberté » du 21 juin, mais ne l’a pas encore pleinement accepté (Photo: .)

La « journée de la liberté » le 21 juin pourrait être repoussée de quinze jours – mais Boris Johnson tient bon pour l’instant.

La date a été fixée au crayon comme la fin officielle du verrouillage, mais l’augmentation des cas alimentés par la variante Delta (anciennement indienne) a compliqué le tableau.

Le Premier ministre a précédemment déclaré qu’il ne prendrait pas de décision finale sur l’opportunité de procéder comme prévu avant le 14 juin, lorsque davantage de données seront disponibles.

Mais des plans d’urgence pour une feuille de route révisée sont déjà en discussion privée à Whitehall, selon les rapports.

Les détails des pourparlers secrets ont commencé à fuir alors que le gouvernement subit des pressions des deux côtés sur le plan.

Le 5 juillet est considéré comme un remplacement car cela laisserait plus de temps pour faire vacciner davantage d’adultes, rapporte The Telegraph.

Le gouvernement a déjà annoncé qu’il réduirait l’écart entre les doses de jab de 12 à huit semaines pour les plus de 50 ans dans le but de faire vacciner plus de personnes plus rapidement.

Tout retard serait utilisé pour faire vacciner davantage de personnes – comme le Premier ministre lui-même, qui a eu son deuxième vaccin hier (Photo: .)

La même chose pourrait être faite pour les plus de 40 ans, les plus de 25 ans étant censés être appelés pour leur première dose cette semaine.

Il y a des espoirs à Downing Street que l’accélération du vaccin sauvera la date du 21 juin – mais le 5 juillet est de plus en plus considéré comme un plan B viable par certains.

Une source anonyme a déclaré au Financial Times que le Premier ministre pourrait “faire face à un retard” si cela signifiait que le pays n’avait pas à revenir en arrière et à réimposer des restrictions plus tard.

Mais un responsable de Downing Street a insisté sur le fait que “nous ne sommes pas encore dans cet espace” et The Sun rapporte que Boris “se bat” pour sauver la date du 21 juin.

Des scientifiques indépendants ont exhorté le gouvernement à reconsidérer le déverrouillage du 21 juin, mais les patrons du secteur hôtelier ont réagi avec fureur aux informations.

Les mesures de distanciation sociale dans les entreprises hôtelières peuvent devoir rester en place un peu plus longtemps en raison de l’augmentation des cas (Photo: PA)

La chef de l’accueil du Royaume-Uni, Kate Nichols, a déclaré sur Twitter: “ Désolé, mais le fait de laisser la distanciation sociale en place dans les pubs, les restaurants, les hôtels et les attractions signifie que le 21 juin n’est pas du tout la date de la liberté – cela signifie que ces entreprises continuent de fonctionner à perte et menace le viabilité à long terme des entreprises, des emplois et de la reprise.’

Plus tôt dans la pandémie, le gouvernement s’est fixé quatre tests qui doivent être satisfaits avant que tout assouplissement prévu des restrictions puisse aller de l’avant.

C’est le quatrième de ces tests qui tient les ministres éveillés : les nouvelles variantes modifient-elles fondamentalement l’appréciation des risques ?

Une variante découverte pour la première fois en Inde a alimenté une augmentation des cas dans plusieurs points chauds du pays, avec 6 238 nouvelles infections confirmées le 4 juin.

Plus : Mode de vie



On pense que la variante est nettement plus transmissible que les souches précédentes et les scientifiques évaluent toujours dans quelle mesure les vaccins offrent une protection contre elle.

Alors que les cas ont augmenté de près de 40% au cours de la semaine dernière, cela ne se reflète pas encore dans la moyenne mobile des décès et des hospitalisations.

Les deux restent faibles, bien qu’un décalage entre l’augmentation des cas et la maladie grave ait été observé tout au long de la crise.

Le Portugal a été retiré de la liste des voyages verts vendredi en raison des craintes d’une “variante népalaise” repérée dans le pays.

Le gouvernement britannique pense que la mutation pourrait potentiellement présenter un risque, bien que l’Organisation mondiale de la santé n’ait pas encore officiellement confirmé son existence.

Contactez notre équipe de presse en nous envoyant un e-mail à webnews@metro.co.uk.

Pour plus d’histoires comme celle-ci, consultez notre page d’actualités.

Obtenez votre besoin de savoir

dernières nouvelles, histoires de bien-être, analyses et plus

window.fbApi = (function () {

var fbApiInit = false; var awaitingReady = [];

var notifyQ = function () { var i = 0, l = awaitingReady.length; for (i = 0; i < l; i++) { awaitingReady[i](); } }; var ready = function (cb) { if (fbApiInit) { cb(); } else { awaitingReady.push(cb); } }; var checkLoaded = function () { return fbApiInit; }; window.fbAsyncInit = function () { FB.init({ appId: '176908729004638', xfbml: true, version: 'v2.10' }); fbApiInit = true; notifyQ(); }; return { 'ready' : ready, 'loaded' : checkLoaded }; })(); (function () { function injectFBSDK() { if ( window.fbApi && window.fbApi.loaded() ) return; var d = document, s="script", id = 'facebook-jssdk'; var js, fjs = d.getElementsByTagName(s)[0]; if (d.getElementById(id)) { return; } js = d.createElement(s); js.id = id; js.async = true; js.src = "https://connect.facebook.net/en_US/sdk.js"; fjs.parentNode.insertBefore(js, fjs); } if ('object' === typeof metro) { window.addEventListener('metro:scroll', injectFBSDK, {once: true}); } else { window.addEventListener('DOMContentLoaded', injectFBSDK, {once: true}); } })();