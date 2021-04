Boris Johnson poursuivi en justice par les patrons de l’hôtellerie pour avoir retardé la réouverture: «  Pas au-dessus de la loi! | Politique | Nouvelles

Nick Ferrari dénonce l’idée de passeports vaccinaux dans les pubs

Sacha Lord, le tsar de la nuit du Grand Manchester, et l’entrepreneur Hugh Osmond disent qu’ils n’ont eu d’autre choix que d’intenter une action en justice après que le Premier ministre a repoussé la date de réouverture des sites cinq semaines au-delà de celle pour le commerce « non essentiel ». Selon la feuille de route de M. Johnson pour le troisième verrouillage national d’Angleterre, les gymnases, les magasins de vêtements et les librairies sont autorisés à rouler leurs volets à partir du 12 avril – mais les pubs et les restaurants ne peuvent rouvrir que pour servir les clients à l’extérieur.

Les lieux d’accueil devront attendre le 17 mai au plus tôt avant de pouvoir accueillir les invités à l’intérieur.

M. Osmond a fait valoir que M. Johnson avait été injuste envers certaines industries dans sa feuille de route.

Et il a déclaré que les règles vont à l’encontre des études scientifiques qui ont montré un faible taux de transmission de Covid dans les pubs et les restaurants l’année dernière.

Il a déclaré: « Personne, pas même les ministres du gouvernement, pas même pendant une pandémie, ne devrait être au-dessus de la loi. »

Boris Johnson est traîné en justice pour sa décision de retarder la réouverture des pubs (Image: GETTY)

Le personnel du bar portant un EPI sert des boissons aux clients dans un jardin (Image: GETTY)

Jeudi, M. Osmond et M. Lord ont entamé une procédure de contrôle judiciaire contre le gouvernement après avoir affirmé que les ministres avaient snobé leurs demandes de se rencontrer pour des discussions.

Après cela, ont-ils déclaré, il est devenu clair qu’ils « n’avaient d’autre choix que de poursuivre le gouvernement en justice ».

M. Osmond, fondateur de Punch Taverns, ancien directeur de Pizza Express et directeur de Various Eateries plc, a accusé Rishi Sunak de «contredire les conclusions sur lesquelles le gouvernement fonde la feuille de route» lorsqu’il a poussé son programme Eat Out to Help Out l’été dernier .

Il a expliqué: «Plus tôt ce mois-ci, Sacha Lord et moi avons écrit au gouvernement, exprimant notre inquiétude que la feuille de route de l’hospitalité soit basée sur des préjugés plutôt que sur des preuves.



Des millions de personnes ont été congédiées par la fermeture de lieux d’accueil (Image: GETTY)

«Compte tenu des implications énormes que les verrouillages, les restrictions et les fermetures d’entreprises ont sur plus de trois millions de personnes qui travaillent dans notre industrie et sur les dizaines de milliers d’entreprises, de fournisseurs, de propriétaires et d’entrepreneurs, nous espérions avoir une conversation avec les ministres et les fonctionnaires pour en trouver sorte de résolution.

«Nous étions et restons désireux de travailler avec le gouvernement pour chercher à résoudre ces problèmes en dehors des litiges, mais on nous a dit que même une réunion ne serait pas ‘fructueuse’, même si le processus de révision judiciaire exhorte les parties à se rencontrer pour tenter de éviter le tribunal.

«Le chancelier lui-même, en défendant le programme Eat Out to Help Out du gouvernement, a déclaré que l’analyse des données de PHE avait révélé qu’un très petit pourcentage des causes de transmission étaient des établissements d’accueil, a mis en garde contre une« grande différence entre corrélation et causalité », et nous a mis en garde contre le fait de «sauter à des conclusions simplistes».

Boris Johnson pose avec une pinte (Image: GETTY)

À partir du 12 avril, les pubs et restaurants seront autorisés à servir les clients à l’extérieur (Image: GETTY)

« Et pourtant, le programme d’ouverture du gouvernement a fait exactement cela. »

Le mois dernier, M. Osmond et M. Lord ont écrit une lettre à M. Johnson l’avertissant que «le coût du verrouillage pour l’industrie hôtelière est de 200 millions de livres sterling par jour».

Dans sa réponse du 23 mars, le gouvernement a déclaré qu ‘«une réunion avec des hauts fonctionnaires ou une médiation formelle ne serait pas fructueuse».

Carte des coronavirus (Image: EXPRESS)

Mais MM. Osmond et Lord ont qualifié le camouflet de « rejet total de toute tentative de résoudre ce problème en dehors du contentieux ».

Au tribunal, les avocats représentant le couple soutiendront que le gouvernement n’a aucune «preuve ou justification de la priorisation» de la vente au détail non essentielle par rapport à l’hospitalité.

Ils demandent une instruction aux ministres de «reconsidérer d’urgence la feuille de route si le séquençage s’avère illégal».

Les gens peuvent boire et manger dans les jardins en plein air à partir du 12 avril (Image: GETTY)

Ils soutiendront que les pubs et les restaurants sont beaucoup plus sûrs que les magasins de détail non essentiels

Et un autre argument sera avancé sur la base de l’égalité.

Les deux diront que la décision du gouvernement vise les femmes, les minorités ethniques et les personnes à bas salaires, car ces groupes représentent une grande partie des personnes employées dans l’industrie hôtelière.