Boris Johnson, 57 ans, a lancé l’avertissement lors de son discours lors du banquet du Lord Mayor à Guildhall hier. S’adressant aux invités, le Premier ministre a parlé en détail du sommet des Nations Unies sur le changement climatique COP26 à Glasgow.

Cependant, M. Johnson a également pris le temps d’exposer ses réflexions sur les discussions entre le Brexit Britain et le bloc de Bruxelles sur le protocole d’Irlande du Nord.

Johnson, qui a accepté le protocole dans le cadre de son accord sur le Brexit, a déclaré: « Et permettez-moi de dire – compte tenu de toutes les spéculations – que nous préférerions trouver une solution négociée aux problèmes créés par le protocole d’Irlande du Nord, et cela semble possible. »

Mais le Premier ministre a ajouté que la Grande-Bretagne pouvait toujours invoquer l’article 16 dans le but de protéger l’intégrité du Royaume-Uni.

M. Johnson a expliqué: « Mais si nous invoquons l’article 16 – qui est d’ailleurs une partie parfaitement légitime de ce protocole – nous le ferons de manière raisonnable et appropriée, car nous pensons que c’est le seul moyen de protéger l’intégrité territoriale de notre pays , et respecter nos obligations envers le peuple d’Irlande du Nord en vertu de l’Accord de Belfast. »

Le ministre britannique du Brexit, Lord David Frost, 56 ans, est en pourparlers avec son homologue européen d’origine tchèque, Maros Sefcovic, 55 ans, ces dernières semaines.

Les deux communautés d’Ulster ont exprimé leurs inquiétudes quant à l’impact du protocole d’Irlande du Nord sur la province.

Selon l’Irish Times, le Premier ministre a été invité à « revenir » sur les projets d’invocation de l’article 16 par le groupe Border Communities Against Brexit.

Cependant, le Belfast Telegraph rapporte que le Loyalist Communities Council a exhorté les syndicalistes à « renoncer à toute forme de violence ».

L’annonce intervient juste une semaine après qu’un bus a été bombardé d’essence dans le quartier loyaliste de Newtownards, qui est situé dans le siège du DUP à Strangford.

Lors du discours du Premier ministre à Londres, M. Johnson a expliqué en plaisantant pourquoi il semblait perdre la voix.

« Si je parais un peu enroué ce soir, ce n’est rien de plus grave que les conséquences épidémiologiques bien connues de l’envoi d’un enfant de 18 mois à l’école maternelle », a-t-il plaisanté.

Mais le Premier ministre, qui a fait campagne sans relâche pour que la Grande-Bretagne quitte l’UE en 2016, a également semblé faire une fouille indirecte au bloc de Bruxelles sur ses actions pendant la pandémie.

Après avoir parlé en détail de la COP26, M. Johnson a déclaré: «Peut-être avons-nous également été aidés à Glasgow par un sentiment collectif d’embarras face à la façon dont l’internationalisme nous a échoué pendant Covid: les querelles sur les EPI, les décisions folles de certains pays, sans nom, pour essayer d’arrêter l’exportation de vaccins vers d’autres, ce dont nous avons été victimes au début de cette année.

Plus tôt cette année, il avait été signalé que le président français Emmanuel Macron, 43 ans, avait travaillé avec de hauts responsables de l’UE pour détourner un lot de vaccins AstraZeneca destinés à la Grande-Bretagne vers la France.

À la suite de cette dispute, les sondages de Bloomberg ont indiqué que le soutien du Royaume-Uni au Brexit a atteint un nouveau sommet après le référendum.

Près de 70 % des personnes interrogées ont déclaré que le bloc bruxellois s’était comporté de manière « hostile » pendant le conflit et seulement 13 % ont déclaré que l’UE s’était comportée comme un « allié et un ami ».

M. Johnson est apparu à l’événement à Guildhall aux côtés du nouveau maire échevin Vincent Keaveny, 56 ans.

Après que M. Keaveny a été élu 693e lord-maire de la City of London Corporation en septembre, le Dublinois a déclaré que le Square Mile doit profiter des opportunités économiques créées par le Brexit.

« Nous devons relever ce défi une fois de plus face à l’évolution des tendances économiques et sociales induites par la pandémie de COVID-19, tout en saisissant de nouvelles opportunités après la sortie du Royaume-Uni de l’Union européenne. »

Keaveny a ajouté : « Je suis convaincu que l’avenir de la ville est prometteur.

« Le secteur des services financiers et professionnels du Royaume-Uni continuera de créer des emplois, de stimuler la croissance et de générer des investissements dans notre pays et au-delà. »