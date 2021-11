Boris Johnson prévient que les « nuages ​​d’orage » de Covid sur l’Europe pourraient frapper le Royaume-Uni

Pour voir cette vidéo, veuillez activer JavaScript et envisagez de passer à un site Web

Boris Johnson a comparé l’escalade de l’épidémie de coronavirus en Europe à des « nuages ​​d’orage » qui pourraient frapper la Grande-Bretagne ensuite.

De nombreux pays du continent constatent une augmentation des cas et se préparent à intensifier les restrictions, les Pays-Bas et l’Autriche étant à quelques jours de l’annonce de nouvelles fermetures.

Lors des vagues précédentes, les cas ont grimpé en flèche en France et en Espagne avant de monter en flèche au Royaume-Uni.

Le Premier ministre a utilisé cela comme un avertissement pour que les Britanniques reçoivent leurs injections de rappel pour éviter une nouvelle épidémie.

Il a déclaré: «Je vois les nuages ​​​​d’orage se rassembler sur certaines parties du continent européen.

« Nous sommes déjà venus ici et nous nous souvenons de ce qui se passe lorsqu’une vague commence à déferler.

Boris Johnson a déclaré qu’il n’y avait pas de place pour la complaisance (Photo: .)

«Le Royaume-Uni a mis en place une énorme protection grâce au déploiement du vaccin et à la volonté des gens de se manifester et de se faire piquer.

« L’urgence d’obtenir le coup de rappel est plus évidente que jamais. »

Le Royaume-Uni avait enregistré les taux de cas et de décès les plus élevés en Europe, mais ceux-ci ont récemment diminué.

Les experts disent que cela est probablement dû aux différences de niveaux d’immunité et de comportement des gens.

Mais le Premier ministre, qui s’exprimait lors d’une visite à Sidcup après la mort de l’ancien ministre James Brokenshire, a déclaré qu’il n’y avait pas de place pour la complaisance.

Il a déclaré qu’il ne faisait aucun doute qu’une vague d’infection traversait l’Europe de l’Est.

M. Johnson a ajouté: « Nous voyons les chiffres augmenter très fortement en Allemagne.

«Je suis préoccupé par le fait que la variante Delta se transmet entre ceux qui sont vaccinés et ceux qui sont doublement vaccinés.

« Il est absolument vital, si nous voulons continuer comme nous le sommes, que les gens obtiennent leurs rappels lorsqu’ils sont appelés en avant. »

L’analyse des données publiées par le Centre européen de prévention et de contrôle des maladies (ECDC) a examiné le taux de nouveaux cas signalés sur sept jours, au 11 novembre.

Il a constaté que même si le Royaume-Uni est toujours au-dessus de la plupart des pays, il ne suit pas la tendance des autres pays où les taux sont en hausse de semaine en semaine.

En Autriche, il y a 766,2 cas pour 100 000 personnes (contre 484,8 une semaine plus tôt), aux Pays-Bas, 496,0 contre 334,7, et au Royaume-Uni, 362,6 cas pour 100 000 personnes (contre 412,1).

Boris Johnson a exhorté tout le monde à obtenir son rappel pour éviter une autre vague (Photo: .)

En Allemagne, il y a 280,6 cas pour 100 000 personnes, contre 180,8, et en France 98,5, contre 64,7.

Le Portugal compte 81,5 cas pour 100 000 habitants (contre 57,5), l’Italie 78,4 (contre 52,8) et l’Espagne 42,8 (contre 28,9).

L’Organisation mondiale de la santé a déclaré que les décès par coronavirus avaient augmenté de 10% en Europe la semaine dernière, et la semaine dernière, un responsable a déclaré que le continent était de retour à l’épicentre de la pandémie.

L’Autriche envisage d’imposer un verrouillage aux personnes non vaccinées, le gouvernement néerlandais envisagerait un verrouillage limité de deux semaines et les législateurs allemands envisagent une législation qui ouvrirait la voie à de nouvelles mesures.

De nouvelles données de l’Office for National Statistics suggèrent également que les niveaux d’infection continuent de baisser à travers le Royaume-Uni.

Les chiffres montrent qu’environ une personne sur 60 dans les ménages privés en Angleterre a eu Covid-19 dans la semaine du 6 novembre, contre une sur 50 la semaine précédente.

Au Pays de Galles, on estime qu’environ une personne sur 45 a eu Covid-19 dans la semaine du 6 novembre, contre une sur 40 la semaine précédente.

En Irlande du Nord, le chiffre est d’environ une personne sur 75, contre une sur 65 la semaine précédente.

En Écosse, c’est un sur 85, contre un sur 80 la semaine précédente.

