Boris Johnson prononce un discours alarmant à la Greta Thunberg | Politique | Nouvelles

En direct de Londres jeudi, le Premier ministre a prononcé un discours lors du sommet Youth4Climate, un événement de deux jours organisé à Milan avant la pré-COP, devant de jeunes militants pour le climat. La conférence Pré-COP 26 se tiendra ensuite au centre de congrès MiCo de Milan jusqu’au 2 octobre.

Le sommet de l’ONU sur le climat COP26 ne débutera que le 31 octobre à Glasgow.

Avant de rassurer son jeune public sur ce qui peut être fait pour modifier le changement climatique, M. Johnson a partagé des propos alarmants sur la situation actuelle.

« Des centaines de millions d’entre vous sont confrontés à la montée des eaux, à des récoltes défaillantes, à des forêts en feu et à des tempêtes de plus en plus féroces, des défis quotidiens qui mènent à des opportunités perdues », a-t-il déclaré.

« Les jeunes du monde entier paient déjà le prix des actions imprudentes de leurs aînés.

“Votre avenir est littéralement volé sous vos yeux.”

À Milan, des manifestants sont descendus dans les rues avant le sommet pour partager leur indignation en essayant de bloquer l’accès au Mico avec trois barrages routiers différents.

Une vidéo publiée par l’agence de presse locale Ansa et partagée sur Twitter montrait un moment de contact avec des matraques entre des policiers et des militants du climat.

“J’ai vu les manifestants plus tôt”, a déclaré Boris Johnson.

“Vous avez volé mes rêves et mon enfance avec vos mots vides.”

La même jeune femme a prononcé un autre discours à Youth4Climate à Milan où elle s’est moquée des politiciens comme Johnson pour leur préférence pour les mots plutôt que pour l’action.

Lors de son discours de mardi, elle a déclaré: «Il ne s’agit pas d’un acte écologique coûteux, politiquement correct et vert de câlin de lapin.

« Reconstruire mieux, bla bla bla. Économie verte, bla bla bla. Net-zéro d’ici 2050, bla bla bla. Climatiquement neutre, bla bla bla.

« C’est tout ce que nous entendons de nos soi-disant dirigeants.

“Des mots qui sonnent bien, mais jusqu’à présent n’ont mené à aucune action.”

Cependant, selon le Premier ministre britannique, il y a encore de l’espoir car les actes arrivent.

“La chose la plus frustrante est que nous savons que nous pouvons l’arrêter”, a-t-il déclaré.

« Il reste juste le temps de freiner.

« Nous savons ce qui doit être fait, nous devons simplement nous y mettre. »

Ironiquement, un récent sondage mené par Opinium et le Conservative Environment Network publié par Sky News a déclaré que la stratégie nationale de Johnson sur le changement climatique est inadéquate.

Selon l’échantillon représentatif à l’échelle nationale de plus de 3 000 adultes, près de la moitié des personnes interrogées pensent que le gouvernement britannique ne réagit pas suffisamment au changement climatique.

Seulement 22% pensent qu’il en fait assez sur la question.