Boris Johnson rappellera le Parlement pour une session d’urgence sur la crise afghane cette semaine | Politique | Nouvelles

La présentatrice de Sky News, Kimberley Leonard, a tweeté : “Des sources de Downing Street ont déclaré à @SkyNews que le Parlement devait être rappelé la semaine prochaine pour discuter de l’Afghanistan.” Le chef du SNP à Westminster, Ian Blackford, et le chef du parti travailliste, Sir Keir Starmer, demandent instamment un rappel rapide du Parlement.

Sir Keir a déclaré : « La situation en Afghanistan est profondément choquante et semble s’aggraver d’heure en heure.

“La priorité immédiate doit maintenant être de faire sortir en toute sécurité tout le personnel britannique et le personnel de soutien de Kaboul.

“Le gouvernement est resté silencieux pendant que l’Afghanistan s’effondre, ce qui, soyons clairs, aura des ramifications pour nous ici au Royaume-Uni.

“Nous avons besoin que le Parlement soit rappelé afin que le gouvernement puisse informer les députés sur la façon dont il prévoit de travailler avec ses alliés pour éviter une crise humanitaire et un retour à l’époque où l’Afghanistan était une base pour les extrémistes dont le but sera de menacer nos intérêts, nos valeurs et notre sécurité nationale. .”

Le Premier ministre Johnson fait face à de plus en plus d’appels à faire une intervention de dernière minute pour arrêter l’effondrement complet de l’Afghanistan alors que les combattants talibans pénétraient dans la périphérie de Kaboul.

Signe du caractère urgent de la situation, des dispositions auraient été prises pour faire sortir l’ambassadeur britannique Sir Laurie Bristow du pays.

Il était auparavant prévu qu’il reste dans un endroit sûr à l’aéroport de Kaboul avec d’autres diplomates internationaux.

Cependant, des hélicoptères ont été vus atterrissant à l’ambassade des États-Unis pour transporter le personnel restant.

Il y a eu une frustration croissante au Royaume-Uni parmi de nombreux députés que l’Afghanistan a été abandonné à son sort.

Tom Tugendhat, le président de la commission des affaires étrangères de la Chambre des communes, a averti qu’il s’agissait du plus grand désastre de politique étrangère depuis Suez.

Le président du Comité de la défense, Tobias Ellwood, a déclaré qu’il s’agissait d’une humiliation pour l’Occident, mais malgré la décision du président américain Joe Biden de retirer les troupes américaines restantes, il a insisté sur le fait qu’une intervention urgente pour inverser la situation pouvait toujours être effectuée.

Il appelle au déploiement du groupe aéronaval de la Royal Navy dans la région et exhorte M. Johnson à convoquer une conférence d’urgence des “nations partageant les mêmes idées”.

M. Ellwood a déclaré à Times Radio : « Je supplie le Premier ministre de réfléchir à nouveau.

“Nous pouvons renverser la vapeur, mais cela nécessite une volonté politique et du courage. C’est le moment pour nous d’aller de l’avant.

“Nous pourrions empêcher cela, sinon l’histoire nous jugera très, très durement pour ne pas intervenir quand nous pourrions le faire et permettre à l’État de faire faillite.”

Le secrétaire à la Défense Ben Wallace avait déclaré plus tôt que lorsque les États-Unis avaient annoncé pour la première fois qu’ils retiraient leurs troupes, il avait approché plusieurs autres alliés pour prendre leur place, mais aucun n’était disposé à le faire.

Il a déclaré qu’un article d’ibn pour le Sunday Telegraph était « arrogant » de penser que le Royaume-Uni – qui retire également ses troupes – pourrait résoudre la situation unilatéralement.

M. Wallace a déclaré: “Une force unilatérale serait très rapidement considérée comme une force d’occupation et, quelle que soit la puissance du pays qui l’envoie, l’histoire nous montre ce qui leur arrive en Afghanistan.”

C’EST UNE HISTOIRE DE RUPTURE. PLUS À VENIR…