Boris Johnson reçoit un ultimatum de l’UE: abandonner l’idéologie du Brexit contre l’Irlande du Nord et devenir réalité | UK | Nouvelles

Le protocole a été convenu pour empêcher le retour d’une frontière dure sur l’île d’Irlande, au milieu des craintes qu’un tel résultat puisse saper l’accord de paix du Vendredi saint. Aux termes de l’accord sur le Brexit, l’Irlande du Nord est effectivement restée dans le marché unique de l’UE. Cela a abouti à la création d’une frontière douanière de facto entre la province et le Royaume-Uni continental dans la mer d’Irlande.

Les contrôles douaniers ultérieurs dans les ports de Belfast et de Larne ont provoqué des réactions de colère de la part des communautés loyalistes et des politiciens protestants, qui affirment que cette décision entraînera la séparation éventuelle de la région du Royaume-Uni.

Cela a conduit à une violence et à des émeutes accrues et a fait craindre un retour des hostilités sectaires.

Dans une interview accordée dimanche, Maros Šefčovič a déclaré que l’UE cherchait des moyens d’aider les entreprises à surmonter les perturbations causées par le protocole.

Le vice-président de la Commission européenne s’est déclaré prêt à proposer des solutions et a proposé des accords de transition à la suisse sur des questions telles que les questions vétérinaires.

Il a ajouté que le Royaume-Uni “a juste besoin de passer, je dirais, de l’idéologie au pragmatisme et à la vraie politique et d’opter pour ce type d’accord vétérinaire, qui pourrait être fait comme ça dans quelques semaines”.

Il a exhorté le Premier ministre à travailler avec l’UE pour trouver des solutions à tous les problèmes post-Brexit.

LIRE LA SUITE: Boris confronté à CINQ questions sur l’accord commercial avec l’Australie

Dans une interview à la BBC, il a déclaré: “Je pense que ce dont nous avons besoin dans notre relation UE-Royaume-Uni, c’est plus de coopération, une approche commune et non des actions unilatérales qui pourraient encore dégrader nos relations et les construire au-dessus des images qui ont dominé l’Europe. presse où des citoyens européens ont été placés en cellule ou se sont fait empreintes digitales parce qu’ils voulaient se rendre au Royaume-Uni.

«Cela n’aide pas l’atmosphère.»

Plus tôt dimanche, le nouveau patron du parti DUP, Edwin Poots, a accusé l’UE de traiter l’Irlande du Nord comme un “jouet” et de “punir” le Royaume-Uni, avertissant Bruxelles que ses actions mettaient en danger le processus de paix.

Il a déclaré à Andrew Marr de la BBC: «Je ne veux pas utiliser une menace de violence dans ce contexte.

NE MANQUEZ PAS

‘Divine’, ‘magnifique’, ‘Jenny in Forest Gump’: robe Carrie Symonds [Reveal]

La réaction des députés travaillistes “ enterrent les mauvaises nouvelles ” de mariage à Boris [Spotlight]

La “ tentative de Carrie de se démarquer ” des précédents mariages de Boris [Insight]

«Nos arguments sont très clairs, ils sont très cohérents.

«C’est l’Union européenne qui cherche à punir le Royaume-Uni et, par conséquent, l’Irlande du Nord est utilisée comme jouet.

“Je peux vous assurer que l’Irlande du Nord ne devrait être le jouet de personne.”