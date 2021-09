Boris Johnson refuse d’exclure encore PLUS d’augmentations d’impôts après avoir rompu la promesse du manifeste | Politique | Nouvelles

Cet après-midi, le Premier ministre s’est seulement engagé à ne pas « vouloir » imposer davantage de fardeaux aux contribuables après avoir déjà imposé le fardeau fiscal le plus élevé aux Britanniques depuis la Seconde Guerre mondiale. Ses commentaires énervants ont été faits alors qu’il défendait la rupture de son engagement de ne pas augmenter l’assurance nationale.

Le Premier ministre a dévoilé aujourd’hui une nouvelle “taxe sur la santé et les soins sociaux” de 1,25% qui doit être payée pour tous ceux qui travaillent et gagnent plus de 9 000 £ par an.

Répondant aux questions des journalistes lors d’une conférence de presse à Downing Street, M. Johnson a déclaré que le gouvernement devait être “pragmatique” dans les circonstances actuelles car il refusait d’exclure d’autres hausses à l’avenir.

“La situation budgétaire a radicalement changé par rapport à celle que nous nous trouvions en 2019”, a-t-il déclaré.

“Nous devons être raisonnables, nous devons être pragmatiques.

“Il n’y a pas beaucoup de gens dans le Parti conservateur, ou même au gouvernement, qui sont plus dévoués à réduire les impôts, à réduire les impôts là où nous le pouvons, que les trois personnes qui se tiennent devant vous aujourd’hui, je vous assure absolument de la véracité de cela .”

M. Johnson a été rejoint par le chancelier et secrétaire à la Santé Sajid Javid lors de la conférence de presse.

Selon les recherches de l’Institute for Fiscal Studies (IFS), l’annonce d’aujourd’hui d’une augmentation des moyens d’assurance nationale a poussé les impôts à leur plus haut niveau depuis 1945.

En mars, l’impôt sur le revenu a augmenté de 8 milliards de livres et l’impôt sur les sociétés de 17 milliards de livres.

Isabel Stockton, économiste de recherche à l’IFS, a déclaré : « Après seulement six mois après le budget de mars, lui-même le plus important budget fiscal depuis le budget du printemps 1993 de Norman Lamont, les annonces d’aujourd’hui poussent les impôts à leur part la plus élevée jamais soutenue de l’économie. .

“De même, les dépenses du gouvernement devraient atteindre un niveau record en temps de paix.

“Les défis à long terme liés à la hausse des coûts des soins de santé et des services sociaux signifient que cette augmentation de la taille de l’État est susceptible de rester.”

John O’Connell, directeur général de la TaxPayers’ Alliance, a déclaré que les travailleurs faiblement rémunérés et les employeurs en difficulté seraient durement touchés – “jetant les bases d’une demande accrue d’argent liquide”.