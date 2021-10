Boris Johnson réprimande brutalement les menaces de Macron au Royaume-Uni « ILS violent l’accord ! » | Politique | Nouvelles

Boris Johnson a semblé plutôt dédaigneux des avertissements d’Emmanuel Macron selon lesquels la France est prête à riposter à moins que le Royaume-Uni ne fasse volte-face sur le nombre de licences de pêche délivrées aux navires français. Paris et Londres sont à couteaux tirés depuis plus d’un mois après que des navires français se soient plaints du manque de permis accordés pour pêcher dans les eaux britanniques du Brexit. Mais s’exprimant avant la réunion du G20 de ce week-end à Rome, le Premier ministre a déclaré à Laura Kuenssberg que les demandes de la France étaient « éclipsées » par le défi du changement climatique.

Johnson a déclaré: « Les choses qui unissent l’Angleterre et la France sont bien plus importantes que celles qui nous divisent.

« Nous allons évidemment travailler en très étroite collaboration avec nos amis et partenaires pour aller au fond des problèmes.

« Nous craignons un peu que la France soit sur le point de violer ou soit déjà en violation de l’accord de commerce et de coopération que nous avons conclu.

« Mais toutes ces questions sont éclipsées par l’agenda auquel Emmanuel Macron et moi, et Angela Merkel, et Mario Draghi et tous les dirigeants sont confrontés aujourd’hui. »

M. Macron a porté un coup sérieux aux relations anglo-françaises avant le sommet du G20 après avoir remis en question la « crédibilité » de la Grande-Bretagne en raison de la dispute en cours.

La France a affirmé que le Royaume-Uni n’avait jusqu’à présent pas pleinement mis en œuvre les termes de l’accord commercial sur le Brexit conclu l’année dernière.

Mais le gouvernement britannique a insisté sur le fait que les licences ont été délivrées à toute personne pouvant fournir aux autorités britanniques la preuve nécessaire que leurs navires avaient déjà travaillé dans les eaux britanniques.

M. Johnson a poursuivi: « Nous pouvons continuer et faire les choses qui comptent pour nous deux et nous assurer que nous travaillons ensemble pour résoudre les grands problèmes auxquels le monde est confronté.

« Il y a des turbulences. Si l’un de nos partenaires décide de rompre l’accord de commerce et de coopération que nous avons conclu, c’est évidemment une question que nous devrons poursuivre.

« Mais je veux faire en sorte que le monde se concentre sur la menace à laquelle l’humanité est confrontée. »