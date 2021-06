Boris Johnson retardera la réouverture du 21 juin de QUATRE SEMAINES – Source gouvernementale | Royaume-Uni | Nouvelles

in

Ils ont ajouté: “C’est une course directe entre le vaccin et le virus.”

On pense que le retard de quatre semaines est causé par l’augmentation du nombre de cas de coronavirus et les craintes concernant la variante Delta, qui est apparue pour la première fois en Inde.

Le retard supplémentaire permettra à des millions de personnes de recevoir des doses vitales du vaccin.

En plus du délai prolongé pour les vaccinations, le retard donnera également aux scientifiques plus de temps pour surveiller, examiner et tester la nouvelle variante Delta.

Lundi, M. Johnson fera une annonce officielle indiquant si la dernière étape de la feuille de route du gouvernement peut aller de l’avant.

Les ministres et les scientifiques ont précédemment déclaré que la décision de rouvrir serait basée sur des données plutôt que sur des dates.

S’adressant à Sky News plus tôt cette semaine, M. Johnson a déclaré que la propagation localisée de la variante Delta était une “grave préoccupation”.

Le Premier ministre a déclaré : « Il est clair que la variante indienne est plus transmissible et c’est aussi vrai que les cas augmentent, et que les taux d’hospitalisation augmentent.

«Nous devons maintenant apprendre à vivre avec le virus, qui, comme nous le disent les scientifiques, sera avec nous pour toujours et commencer à nous concentrer sur la mise en œuvre du plan du Premier ministre pour montrer la voie en matière de vaccination des personnes vulnérables dans le monde.»

Selon les dernières statistiques gouvernementales, près de 79 % des adultes britanniques ont reçu leur première dose de vaccin.

De plus, 27,8 millions de personnes sont désormais complètement vaccinées contre le virus.

L’heure officielle de l’annonce de M. Johnson demain n’a pas encore été annoncée, mais les points de presse de Covid de Downing Street ont généralement eu lieu à 17 heures l’année dernière.