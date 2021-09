Boris Johnson retardera le tunnel de la mer d’Irlande jusqu’après le HS2 « Pas une ambition immédiate » | Politique | Nouvelles

in

Le Premier ministre a indiqué que son projet de construire un tunnel de 15 milliards de livres sterling reliant l’Ulster à l’Écosse serait retardé jusqu’après la construction du HS2. La nouvelle intervient à la suite de rumeurs selon lesquelles Boris Johnson subit une pression croissante sur son programme d’infrastructure coûteux.

Il avait été récemment rapporté que le Trésor prévoyait de supprimer les propositions de construction du tunnel.

Dominic Cummings, ancien conseiller spécial du Premier ministre et architecte de la campagne Vote Leave, aurait critiqué à la fois HS2 et le terrier de Boris – qu’il a décrit comme “le tunnel le plus stupide du monde”.

S’adressant aux journalistes lors de sa visite aux États-Unis, M. Johnson a déclaré: “Vous devrez attendre l’examen des dépenses et le plan ferroviaire intégré, qui sort également.

“Mais ce sera merveilleux pour toutes les régions du Nord, le Nord-Est, le Nord-Ouest, Leeds, Nottingham, Derby, partout, Newcastle, Liverpool, Manchester – nous avons de merveilleux projets.

“Ce que je dirais peut-être sur le tunnel/pont, c’est peut-être que même si cela reste une ambition, ce n’est pas la plus immédiate.

“Il sera livré substantiellement après le reste du programme que vous venez de décrire.”

HS2 devait coûter 32,6 milliards de livres sterling lorsque le vaste itinéraire du programme a été proposé pour la première fois.

Cependant, au fil des ans, le coût prévu du projet est devenu incontrôlable pour atteindre 107 milliards de livres sterling.

La première phase du réseau, qui reliera Londres à Birmingham, devrait ouvrir fin 2026.

La deuxième phase reliant Leeds et Manchester devrait être achevée d’ici 2034.

Pour pouvoir superviser la construction du tunnel, Boris Johnson devrait battre des records politiques modernes pour servir de Premier ministre pendant 15 années consécutives.

Seuls deux Premiers ministres britanniques, Sir Robert Walpole et William Pitt le Jeune, ont passé plus de 15 ans en tant que Premier Lord du Trésor.

Boris Johnson a exprimé pour la première fois son ambition de construire un tunnel entre Larne et Portpatrick en novembre 2018, lorsqu’il a déclaré : « Le problème n’est pas la digue sous-marine de Beaufort ou le manque de fonds.

« Le problème, c’est l’absence de volonté politique.

Le DUP a précédemment suggéré que la construction d’un pont Boris pourrait aider le Premier ministre à “regagner la confiance” du parti pro-britannique.

Plus récemment, les tensions entre le parti unioniste et le Premier ministre se sont accrues à propos de l’application du protocole d’Irlande du Nord en Ulster.