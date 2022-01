Boris Johnson retient de nouvelles restrictions Covid malgré la pression du NHS | Politique | Des nouvelles

Le Premier ministre n’introduira pas d’autres mesures car les responsables pensent que les données d’Omicron indiquent qu’elles ne sont pas encore nécessaires. Au lieu de cela, M. Johnson a ordonné un plan de crise majeur et chargé les ministres de travailler 24 heures sur 24 pour tester les préparatifs en vue d’un éventuel scénario du pire. La planification d’urgence du Premier ministre est dirigée par Steve Barclay, le chancelier du duché de Lancaster, qui préside des réunions régulières avec les autres ministres pour surveiller de près l’impact d’Omicron sur la main-d’œuvre et les chaînes d’approvisionnement, ainsi que sur les écoles.

Le Cabinet Office a déclaré que les dirigeants du secteur public ont été invités à tester les plans par rapport aux pires scénarios d’absences de la main-d’œuvre de 10 pour cent, 20 pour cent et 25 pour cent. M. Barclay a déclaré : « Le gouvernement s’est réuni pendant la période de Noël pour se préparer à toute éventualité.

« De toute évidence, nous avons constaté des absences importantes au cours de la période précédente, mais il est important que ces plans d’urgence soient actualisés et que nous prenions des mesures pour atténuer ces impacts. »

M. Barclay a insisté sur le fait qu’il n’était pas prévu d’introduire de nouvelles restrictions pour le public, malgré l’augmentation des infections. Il a ajouté : « Bien sûr, nous gardons les données à l’étude, mais nous avons constaté un changement de comportement important à la suite du plan B.

« L’utilisation généralisée des tests est une illustration du fait que le public britannique prend des mesures sensées pour assurer sa sécurité, pour protéger ses amis et sa famille. C’est pourquoi il y a eu une telle demande de tests ces dernières semaines. Ainsi, combiné avec le programme de rappel, c’est le moyen clé en tant que pays, nous éviterons le besoin de mesures supplémentaires.

«Alors que les gens retournent au travail après les vacances de Noël, les niveaux élevés de transmissibilité d’Omicron signifient que les entreprises et les services publics seront confrontés à des perturbations dans les semaines à venir, en particulier en raison d’une absence du personnel plus élevée que la normale.

Nous avons travaillé tout au long de la période de Noël pour nous y préparer, dans la mesure du possible, tous les départements étant en liaison étroite avec les dirigeants des secteurs public et privé qui sont les mieux placés pour gérer leurs effectifs de manière opérationnelle. La meilleure façon de combattre Omicron est de se faire booster et j’encourage tous ceux qui sont éligibles à se faire booster maintenant. »

Avec de nombreuses personnes travaillant à domicile, il est entendu que l’objectif principal du Premier ministre est de protéger le NHS et les écoles. Les chiffres officiels montrent que 110 000 membres du personnel du NHS étaient en congé de maladie le soir du Nouvel An, dont près de 50 000 à cause de Covid.

Et les infections au Covid au Royaume-Uni ne montrent aucun signe de ralentissement, ayant bondi de près de 15% la semaine dernière, selon les derniers chiffres. Les données du ministère de la Santé ont révélé 137 583 autres cas de Covid dans sa mise à jour quotidienne, en baisse de près de 25 000 par rapport aux 162 572 de la veille. C’était le 12e jour consécutif que les cas dépassaient la barre des 100 000 alors que le pays sortait de la saison des fêtes.

Cependant, les dernières données montrent que le nombre de décès liés à Covid a diminué de 23%, ce qui indique également qu’Omicron est moins grave que les variantes précédentes et que le programme de rappel fonctionne. Quelque 73 décès ont été signalés hier. Les données de Londres suggèrent que moins de patients Covid ont besoin d’une ventilation à l’hôpital, signe qu’Omicron entraîne une maladie moins grave.

Alors que le nombre de patients Covid dans les hôpitaux de Londres est passé d’environ 1 000 fin novembre à près de 3 000 à la veille du Nouvel An, le nombre de lits de ventilation mécanique n’est passé que de 175 à environ 225. Les experts ont déclaré que les données positives de Londres reflétaient des preuves plus larges. qu’Omicron entraînait des conséquences moins graves pour les personnes infectées.

Paul Hunter, professeur de médecine à l’Université d’East Anglia, a déclaré : « Le taux inférieur d’occupation des lits de ventilation mécanique semble être le même dans plusieurs pays européens. Il y avait aussi des données d’Afrique du Sud qui montraient que les personnes admises à l’hôpital avec Omicron étaient encore un peu moins susceptibles d’avoir un résultat particulièrement mauvais, comme mourir ou être admis à l’UIT.

«En termes de pression sur le NHS, un patient sur un lit d’ITU prend beaucoup plus de temps médical et infirmier que les patients dans un service ouvert. Donc, le fait que le taux d’occupation des lits de ventilation mécanique n’augmente pas encore est certainement un signe encourageant. »

Mais Chris Hopson, le directeur général de NHS Providers, a averti que « les prochains jours sont cruciaux ». Hier soir, les hôpitaux du Lincolnshire ont déclaré un incident critique en raison de pénuries de personnel «extrêmes et sans précédent».

Dans un document interne divulgué, le United Lincolnshire Health Trust a déclaré: «Un incident critique interne a été déclaré tard hier et se poursuit aujourd’hui, en raison de pénuries de main-d’œuvre extrêmes et sans précédent, ce qui signifie que nous ne sommes pas en mesure de maintenir des niveaux de personnel sûrs. Cela se traduit par des soins compromis dans nos hôpitaux et une incapacité à maintenir un nombre clé de voies, y compris celles autour des AVC et des soins cardiaques. »

On craint que le service de santé, déjà sous pression, ne s’effondre si les absences du personnel atteignaient 25%. Le mois dernier, le gouvernement a exhorté les écoles à demander aux anciens enseignants de retourner temporairement en classe pour aider à atténuer les pénuries de personnel.

Le secrétaire à l’Éducation, Nadhim Zahawi, a déclaré hier : « J’ai demandé à d’anciens enseignants qui ont quitté la profession ou qui ont pris leur retraite de se manifester pour soutenir temporairement les effectifs pour le nouveau mandat. Je sais que beaucoup se sont avancés et c’est cet esprit Blitz qui sera essentiel pour renverser la vapeur sur Covid. »

Dans le but d’empêcher une nouvelle « pingdémie » de millions de Britanniques contraints de s’isoler, le gouvernement a introduit des tests quotidiens pour éviter le besoin généralisé d’auto-isolement lorsque les gens ne sont pas testés positifs.

Et la période d’isolement des personnes infectées a été réduite de 10 jours à sept jours avec deux tests négatifs. Certains ont demandé l’introduction d’un système d’auto-isolement à l’américaine, où les gens n’ont qu’à mettre en quarantaine pendant cinq jours. Mais l’Agence britannique de sécurité sanitaire a déclaré que cela serait contre-productif et pourrait en fait aggraver les pénuries de personnel si cela entraînait l’infection d’un plus grand nombre de personnes.