Boris Johnson SACKS Laurence Robertson, rebelle Tory Covid, du poste d’envoyé commercial | Politique | Des nouvelles

Laurence Robertson a été démis de ses fonctions d’envoyé non rémunéré en Angola et en Zambie après s’être rebellé contre le gouvernement aux Communes la nuit dernière. Il était l’un des 101 conservateurs à rejeter l’exigence pour les Britanniques de présenter une preuve de vaccination ou un test négatif pour accéder aux grands événements.

La révolte a été largement perçue comme une humiliation pour le Premier ministre, portant gravement atteinte à son autorité.

Seule Theresa May a connu une plus grande rébellion, lorsque 118 conservateurs ont rejeté son accord sur le Brexit lors du premier vote significatif.

M. Johnson a tenté de rallier le soutien avant le vote des Communes en s’adressant aux députés d’arrière-ban inquiets des conséquences des passeports vaccinaux.

Les whips du gouvernement avaient averti M. Robertson avant hier qu’il serait démis de ses fonctions s’il ne soutenait pas les mesures de Covid.

Le député de Tewkesbury a déclaré à ses collègues que les menaces l’avaient simplement encouragé à voter contre les nouvelles règles sur les coronavirus.

Bien que le Premier ministre ait retiré M. Robertson de son rôle bénévole, apparaissant à la Chambre des communes ce midi, il a reconnu qu’il existait des « inquiétudes légitimes » quant à l’impact de la restriction.

Il a poursuivi en disant qu’il pensait que les nouvelles restrictions étaient nécessaires pour empêcher Omicron de submerger le NHS.

Il a déclaré: « Je respecte et comprends les inquiétudes légitimes de mes collègues concernant les restrictions à la liberté des personnes, mais je pense que l’approche que nous adoptons est équilibrée et proportionnée et juste pour ce pays. »

L’attaché de presse du Premier ministre a ajouté: « Nous continuerons d’écouter les préoccupations des députés. »

Et elle a déclaré qu’il y avait « des conversations très régulières » entre le Premier ministre, les ministres du Cabinet et les députés d’arrière-ban.

Le système de certification Covid faisait partie d’une série de restrictions imposées par M. Johnson dans le cadre de son plan Covid B.

Les Britanniques sont également désormais tenus de porter un masque facial dans les espaces publics intérieurs, de travailler à domicile lorsque cela est possible et de passer des tests de flux latéral quotidiens en cas de contact étroit avec un cas positif.

Les passeports étaient la seule question des trois à déclencher une grande rébellion parmi les rangs conservateurs.

M. Robertson était le seul député rebelle à occuper un poste officiel et le seul donc à être sanctionné pour ne pas avoir soutenu le gouvernement.

À un moment donné, on pensait que jusqu’à 10 assistants ministériels étaient prêts à quitter leurs fonctions pour voter contre les mesures.

Cependant, tous se sont mis en rang à la dernière minute pour éviter d’avoir à abandonner leur emploi.

