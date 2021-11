Boris Johnson s’adressera à la nation lors d’une conférence de presse à Downing Street à 17 heures | Politique | Nouvelles

Le numéro 10 a confirmé que le Premier ministre et le président de la Cop26 tiendront le briefing plus tard dimanche.

Cela survient après la clôture du sommet climatique critique de deux semaines samedi après 24 heures de prolongation.

S’exprimant hier après la conclusion de la Cop26, M. Johnson a déclaré: « Nous avons demandé aux nations de se réunir pour notre planète à la Cop26, et elles ont répondu à cet appel.

« Je tiens à remercier les dirigeants, les négociateurs et les militants qui ont rendu ce pacte possible – et les habitants de Glasgow qui les ont accueillis à bras ouverts.

« Je tiens également à remercier tout particulièrement le président de la police, Alok Sharma, qui a travaillé incroyablement dur pour rassembler les pays.

« Il y a encore beaucoup à faire dans les années à venir.

« Mais l’accord d’aujourd’hui est un grand pas en avant et, surtout, nous avons le tout premier accord international pour réduire progressivement le charbon et une feuille de route pour limiter le réchauffement climatique à 1,5 degré.

« J’espère que nous considérerons la Cop26 à Glasgow comme le début de la fin du changement climatique, et je continuerai à travailler sans relâche pour atteindre cet objectif. »

M. Sharma est apparu presque en larmes à la fin de la conférence alors qu’il s’excusait pour la manière dont un changement final au Pacte de Glasgow avait été effectué.

L’ancien secrétaire aux affaires a déclaré à Andrew Marr Show de la BBC qu’il était ému après avoir très peu dormi à la fin de la conférence.

Il a déclaré: « En termes de ce qui s’est passé hier, nous avons réussi à obtenir un montant énorme sur la ligne.

« Sur le plan personnel, j’ai investi d’énormes sommes au cours des deux dernières années dans ce domaine.

« Je suis allé voir des pays, j’ai parlé à des personnes en première ligne du changement climatique et, bien sûr, j’avais dormi environ six heures en 72 heures auparavant, donc c’était un moment émouvant. »

M. Sharma a également insisté sur le fait que le sommet avait « gardé 1,5°C à portée de main ».

Le président de la Cop26 a déclaré à l’émission Trevor Phillips On Sunday de Sky News: « Ce que vous avez entendu de la salle hier, c’était tout d’abord une appréciation de ce que le Royaume-Uni a fait, mais aussi une reconnaissance que cet accord maintient effectivement 1,5°C à portée de main.

« Je peux vous dire que j’ai reçu de nombreux messages depuis hier soir de ministres de bon nombre de ces pays (vulnérables au climat), nous remerciant pour ce que le Royaume-Uni a fait, pour le fait que nous ayons fermé le règlement de Paris, pour le fait qu’il y a plus d’argent sur la table pour les soutenir.

« Comme je l’ai dit, c’est un début. Nous avons un an de notre présidence, nous devons le faire compter et cela signifie que nous devons demander des comptes aux pays pour les engagements que nous avons pris et ces engagements doivent être traduits en action.

« Pour la toute première fois dans cet accord, nous avons un accord selon lequel les pays devront l’année prochaine revenir et examiner leurs engagements à l’horizon 2030.

« Nous avons pour la toute première fois l’engagement que chaque année des ministres de haut niveau se réuniront pour discuter de cette question et, non seulement cela, mais il y aura un rapport chaque année sur la façon dont nous allons, le suivi de ces engagements de réduction des émissions.

« Ce sont toutes des premières historiques mais, comme je l’ai dit, nous devons maintenant nous assurer que ces engagements sont tenus. »

PLUS À VENIR