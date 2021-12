Boris Johnson s’adressera à la nation lors d’une conférence de presse d’urgence sur Covid à 20 heures ce soir | Royaume-Uni | Des nouvelles

Le Premier ministre s’adressera à la nation dans un discours enregistré dimanche alors que le Royaume-Uni se prépare à accélérer le déploiement de son jab de rappel, a confirmé Downing Street.

La conférence de presse d’urgence intervient après que le Royaume-Uni ait connu son pic quotidien le plus élevé de cas Omicron à ce jour, alors que 1 239 autres ont été confirmés dimanche.

Le niveau d’alerte Covid en Grande-Bretagne est passé de 3 à 4 en raison de la propagation rapide des cas, ont déclaré les quatre médecins-chefs britanniques dans un communiqué commun.

La décision d’augmenter le niveau d’alerte fait suite aux conseils de l’Agence britannique de sécurité sanitaire (UKHSA), car le nombre total de cas d’Omicron au Royaume-Uni s’élève à 3 137, soit une augmentation de 65% par rapport au total de 1 898 cas au Royaume-Uni de samedi.

L’augmentation du niveau d’alerte Covid au Royaume-Uni au niveau 4 signifie que l’épidémie est « en circulation générale, la transmission est élevée et la pression directe de Covid-19 sur les services de santé est généralisée et substantielle ou en augmentation », selon les directives du gouvernement.

Dans une déclaration conjointe, les CMO et le professeur Stephen Powis du NHS England ont déclaré que l’émergence d’Omicron « ajoute un risque supplémentaire et rapidement croissant pour le public et les services de santé ».

Ils ont ajouté : « Les premières preuves montrent qu’Omicron se propage beaucoup plus rapidement que Delta et que la protection vaccinale contre les maladies symptomatiques d’Omicron est réduite.

« Les données sur la gravité deviendront plus claires au cours des prochaines semaines, mais les hospitalisations d’Omicron ont déjà lieu et elles devraient augmenter rapidement. »