Boris Johnson s’apprête à annoncer une augmentation de l’assurance nationale pour financer la réforme de la protection sociale | Royaume-Uni | Nouvelles

in

Cette décision briserait son engagement dans le manifeste de 2019 de maintenir les contributions de NI aux mêmes taux et entraînera environ 25 millions de personnes à payer plus d’impôts. Cependant, il existe toujours un désaccord entre le Premier ministre et son chancelier Rishi Sunak sur l’ampleur de cette augmentation. Le Daily Telegraph rapporte que M. Johnson est favorable à une augmentation de 1%, tandis que le Trésor préconise une augmentation de 1,25%.

Les plans envisagent de limiter le montant que toute personne devra payer pour les soins sociaux au cours de sa vie entre 60 000 et 80 000 £, a déclaré une source au journal.

De plus, le soi-disant “plancher” sera considérablement relevé, dans le but de protéger les personnes âgées vulnérables contre l’obligation de vendre leurs propriétés pour payer des soins.

Actuellement, une personne doit posséder moins de 23 250 £ avant que le gouvernement n’intervienne pour l’aider.

Selon les propositions en cours de discussion, ce seuil passera à 100 000 £.

L’argent de la hausse du NI sera également mis à la disposition du NHS, afin d’aider à éliminer les arriérés créés par la pandémie de Covid.

Environ 5,5 millions de personnes attendent un traitement hospitalier du NHS en Angleterre, avec des craintes qui pourraient atteindre 13 millions.

LIRE LA SUITE: L’Irlande s’est moquée du « *** show » du Brexit au Royaume-Uni

Un ministre du Cabinet a déclaré au Daily Telegraph : « Personnellement, je pense que les conservateurs obtiendront beaucoup de crédit pour cela.

“La plupart des électeurs ne sont pas idéologiques. Ils penseront” c’est une chose difficile à faire “.

“Il sera plus difficile pour les travaillistes de faire valoir que les conservateurs ne se soucient pas du NHS.”