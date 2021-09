Boris Johnson s’apprête à brandir la hache lors du remaniement ministériel alors que Raab, Patel et Williamson font face à la côtelette | Royaume-Uni | Nouvelles

On pense que le Premier ministre veut présenter un nouveau gouvernement à temps pour la conférence du Parti conservateur au début du mois d’octobre. Les favoris pour la rétrogradation incluent Dominic Raab, le ministre des Affaires étrangères, Gavin Williamson, le secrétaire à l’Éducation et Priti Patel, le ministre de l’Intérieur. M. Raab est toujours sous le choc des critiques concernant sa gestion de la crise afghane, tandis que Mme Patel est de plus en plus critiquée pour son incapacité à endiguer le flux de migrants vers la Grande-Bretagne en provenance de France.

Le mécontentement envers M. Williamson n’a cessé de croître, depuis le fiasco des examens du niveau A de l’été dernier.

Le Times rapporte que Liz Truss et Michael Gove sont les grands gagnants de tout remaniement.

Le secrétaire au Commerce international est présenté pour succéder à Dominic Raab au ministère des Affaires étrangères.

Alors que M. Gove est également appelé à diriger le ministère des Affaires étrangères, on pense qu’il a les yeux rivés sur le ministère de l’Intérieur.

“Nous avons besoin de quelqu’un pour s’occuper de ce département et Michael a la réputation de le faire partout où il va”, a déclaré un député au Times.

M. Johnson a poursuivi mercredi ses projets de réforme de la protection sociale, malgré la colère d’une partie de ses propres députés.

LIRE LA SUITE: Jeremy Clarkson prétend que ses collègues auront «la côtelette» s’ils sont en retard

M. Johnson a déclaré que la majorité des fonds collectés par l’augmentation de NI serviraient à rattraper l’arriéré du NHS créé par la pandémie de Covid.

Cela impliquera d’augmenter la capacité de l’hôpital et de créer de l’espace pour neuf millions de rendez-vous, d’examens et d’opérations supplémentaires.

Sir Keir Starmer, le leader travailliste, a rejeté les propositions comme “du plâtre collant”, tandis que les patrons des services sociaux ont averti que le plan n’allait pas assez loin.