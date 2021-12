Boris Johnson s’apprête à  » céder « , déclare le Brexiteer alors que le Premier ministre confirme le plan d’un accord  » intérimaire  » avec l’UE | Politique | Des nouvelles

David Frost explique pourquoi il a démissionné du gouvernement

Dans une lettre consultée par Express.co.uk, le Premier ministre, qui a confié la responsabilité des négociations sur le Brexit à la ministre des Affaires étrangères Liz Truss après la démission dimanche du ministre du Brexit Lord David Frost, a admis que les pourparlers sur l’Irlande du Nord n’étaient pas près de parvenir à une résolution. . Il a déclaré : « Dans l’état actuel des choses, ni l’Irlande du Nord ni le Royaume-Uni en général n’ont leur mot à dire sur la manière dont la législation de l’UE est imposée à l’Irlande du Nord. « Malheureusement, les négociations ne sont pas encore près d’aboutir à des résultats qui peuvent véritablement résoudre les problèmes posés par le Protocole. »

Le Dr Timothy Bradshaw, un électeur qui a écrit au Premier ministre pour le mettre dans l’embarras au sujet du protocole d’Irlande du Nord, le mécanisme qui vise à empêcher une frontière dure sur l’île d’Irlande en laissant l’Irlande du Nord dans le marché unique des marchandises de l’UE, a déclaré que la réponse l’avait laissé préoccupé par le fait que M. Johnson était prêt à « céder » et à « abandonner complètement le Brexit ».

Le Dr Bradshaw, professeur de théologie et ecclésiastique anglican, a contacté M. Johnson via son adresse e-mail parlementaire le 17 décembre pour l’appuyer sur le protocole.

Les critiques affirment que cela a entraîné une frontière dure le long de la mer d’Irlande et sont alarmés par l’acceptation apparente du gouvernement que la Cour de justice européenne (CEJ) jouera un rôle dans le règlement des différends, ce qui a été largement rapporté la semaine dernière.

Il a écrit : « Notre gouvernement ne voit-il pas la contradiction grotesque d’apporter un soutien militaire aux États de l’UE, alors que l’UE fait la guerre sans lutter contre l’Irlande du Nord et sans l’annexer économiquement ? Nous défendons une agence hostile.

Les commentaires de Boris Johnson suggèrent qu’il cédera à l’UE d’Ursula von der Leyen, a affirmé le Dr Bradshaw (Image: GETTY)

Liz Truss a repris le dossier de Lord Frost (Image: GETTY)

« C’est un autre exemple de la transformation de Whitehall en un mécanisme de soutien de l’UE, de connivence avec son plan visant à faire de l’Irlande du Nord le prochain Kosovo. »

Dans sa réponse, reçue par le Dr Bradshaw le mardi 21 décembre, M. Johnson a déclaré que les propositions de l’UE ne couvraient que « certains domaines » et ne feraient pas assez pour alléger les fardeaux auxquels sont confrontés les habitants d’Irlande du Nord ni « créer les conditions pour véritablement soutien intercommunautaire ».

Il a ajouté : « Notre préférence serait de parvenir à une solution globale traitant de tous les problèmes.

« Cependant, étant donné la gravité et l’urgence des difficultés, nous sommes prêts à envisager un accord intérimaire comme première étape pour traiter les problèmes les plus aigus, notamment les frictions commerciales, le contrôle des subventions et la gouvernance. »

JUST IN: Lord Frost est sur le point de comploter l’éviction de Boris avec Dominic Cummings

Lord David Frost regarde Boris Johnson signer l’accord TCA l’année dernière à Downing Street (Image: GETTY)

M. Johnson a déclaré: « J’accepte pleinement qu’un tel accord laisserait encore de nombreuses tensions sous-jacentes non résolues, par exemple celles causées par les règles divergentes du Royaume-Uni et de l’UE au fil du temps.

« Il serait donc par nature provisoire et devrait donc inclure des mécanismes pour traiter les problèmes en suspens et résoudre les nouvelles préoccupations au fur et à mesure qu’elles surviennent. »

Le Royaume-Uni a proposé un certain nombre de voies possibles, mais n’a pas encore été en mesure de progresser, même sur ce que pourraient être les éléments essentiels d’un accord intérimaire, a expliqué M. Johnson.

Il a poursuivi : « Il est décevant qu’il n’ait pas été possible de parvenir à un accord intérimaire global ou valable cette année.

Lord David Frost a démissionné du Cabinet samedi (Image: GETTY)

Réponse de Boris Johnson à la lettre de démission de Lord Frost (Image: GETTY)

« Une solution doit être trouvée de toute urgence au début de l’année prochaine. Tant qu’il n’y aura pas de solution convenue, nous restons prêts à utiliser le mécanisme de sauvegarde de l’article 16 si c’est le seul moyen de protéger la prospérité et la stabilité de l’Irlande du Nord et de sa population.

« Comme vous le savez peut-être, les négociations seront désormais dirigées par notre nouvelle négociatrice en chef après le Brexit, Liz Truss, la secrétaire d’État aux Affaires étrangères, du Commonwealth et du Développement. »

Le Dr Bradshaw a déclaré à Express.co.uk : « Il me semble que le Premier ministre trahit toutes ses assurances envers NI et cède encore une fois, maintenant que Frost est parti. »

Se référant à un acronyme pour « Brexit in Name Only » souvent appliqué à l’accord de retrait négocié par le prédécesseur de M. Johnson, il a ajouté : « Cela pourrait signifier que nous revenons au BRINO de May et abandonnons le Brexit.

Explication du différend relatif au protocole d’Irlande du Nord (Image: Express)

Cela pourrait signifier que nous revenons au BRINO de mai et abandonnons le Brexit Dr Timothy Bradshaw

« Certainement, l’article 16 est mort – malgré les solides affirmations selon lesquelles le Royaume-Uni l’utilisera car ses conditions ont été remplies. »

Lord Frost avait précédemment confirmé les plans d’un accord intérimaire la semaine dernière, quelques jours avant de quitter son poste.

Theresa May a été accusée d’avoir poussé au « Brexit in Name Only » (Image: GETTY)

Un porte-parole du gouvernement britannique a déclaré à Exprress.co.uk : « Le protocole continue de saper l’accord de Belfast (vendredi saint) et nous avons la responsabilité de le corriger de toute urgence.

« Comme nous l’avons déjà dit, il est essentiel que nous résolvions les problèmes les plus urgents maintenant : la libre circulation des échanges entre la Grande-Bretagne et l’Irlande du Nord, le contrôle des subventions et le rôle de la Cour européenne de justice.

« Même si nous parvenions à un accord sur les problèmes les plus urgents, nous aurions bien sûr encore besoin de convenir d’un accord à long terme pour traiter l’ensemble des problèmes énoncés dans notre document de commandement.

«Comme le ministre des Affaires étrangères l’a indiqué hier, notre préférence va à un résultat négocié, mais nous devons accélérer le rythme des pourparlers au cours de la nouvelle année. Si des solutions ne peuvent être trouvées, nous utiliserons le mécanisme de sauvegarde de l’article 16 pour protéger l’accord de Belfast (vendredi saint).