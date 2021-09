Boris Johnson s’apprête à faire pression sur Joe Biden pour un engagement climatique de 70 milliards de livres sterling – “Ça va être dur !” | Politique | Nouvelles

Le Premier ministre fera également pression sur Joe Biden à ce sujet lors d’une visite à la Maison Blanche mardi où il poussera également le président américain sur la crise humanitaire imminente en Afghanistan et le potentiel de rouvrir le Royaume-Uni aux voyages américains.

Avec une centaine de dirigeants mondiaux attendus à New York lors de l’Assemblée générale des Nations Unies au cours des prochains jours, M. Johnson cherchera à galvaniser l’action lors d’une série de réunions de haut niveau.

Les pays riches s’étaient engagés à mobiliser 100 milliards de dollars (70 milliards de livres sterling) par an à partir de 2020 pour aider les pays en développement à réduire leurs émissions de carbone et à lutter contre le changement climatique.

Mais la semaine dernière, l’OCDE a confirmé que seulement 79,6 milliards de dollars (58 milliards de livres sterling) avaient été engagés en 2019.

Le Royaume-Uni a déjà engagé 11,6 milliards de livres sterling dans le financement international du climat au cours des cinq prochaines années, soit le double de l’engagement quinquennal précédent.

Et aujourd’hui, le Premier ministre a annoncé que 550 millions de livres sterling seraient alloués pour aider les pays en développement à atteindre le nouveau zéro.

Interrogé par des journalistes à bord d’un vol pour New York pour évaluer les chances sur dix d’obtenir l’engagement financier de 100 milliards de dollars d’autres pays cette semaine, M. Johnson a déclaré: “Je pense que tout cela cette semaine va être exagéré.

« Mais je pense que tout finir avant la COP – 6 sur 10. Ça va être difficile. Mais les gens doivent comprendre que cela est crucial pour le monde.

« D’ici la fin octobre, les pays devront proposer des NDC (Contributions déterminées au niveau national) plus importantes et montrer ce qu’ils vont faire pour réduire les émissions de CO2, non seulement d’ici 2050 mais d’ici 2030, pour montrer que nous pouvons faire des progrès. et nous avons un véritable plan pour limiter l’augmentation de la température à 1,5 degré d’ici la fin du siècle.

« Cela signifie faire des progrès très considérables d’ici 2030.

“Certains pays sont vraiment à la hauteur, d’autres, certains pays du G20, doivent faire beaucoup plus.”

Le premier ministre cherchera à profiter de sa rencontre avec Joe Biden à Washington pour jeter des ponts après le retrait chaotique des troupes d’Afghanistan.

Il tentera également de progresser avec le président américain au-delà de la frontière nord-irlandaise alors qu’il cherche à conclure un accord commercial post-Brexit.

Il s’agit de sa première visite à la Maison Blanche depuis que M. Biden a succédé à Donald Trump à la présidence des États-Unis.

Beaucoup espéraient que l’arrivée du démocrate rétablirait la «relation spéciale» entre le Royaume-Uni et les États-Unis, mais la crise en Afghanistan l’a mis à rude épreuve.

M. Biden a rejeté les appels du Premier ministre et d’autres alliés à retarder son retrait des troupes afin de gagner plus de temps pour évacuer les anciens membres du personnel afghan, leurs familles et d’autres citoyens vulnérables.

Avec un refus signifiant que des milliers de personnes ont peut-être été laissées pour compte, M. Johnson devrait discuter de nouveaux efforts pour endiguer une crise humanitaire en Afghanistan.

Le Premier ministre devrait également faire pression pour un rétablissement des voyages entre le Royaume-Uni et les États-Unis, l’administration de M. Biden ayant imposé une interdiction en raison de la flambée des taux de la variante Delta du coronavirus.

Les retombées du nouveau pacte militaire d’Aukus entre le Royaume-Uni, les États-Unis et l’Australie devraient également être en discussion.

Non seulement cela a mis la Chine en colère, mais la France a rappelé ses ambassadeurs aux États-Unis et en Australie parce que l’accord pour fournir des sous-marins nucléaires à Canberra signifiait l’annulation d’un accord de 30 milliards de livres sterling pour les Français.

M. Johnson rencontrera également le vice-président Kamala Harris et d’autres personnalités de la politique américaine, alors qu’il envisage un accord commercial post-Brexit avec les États-Unis.