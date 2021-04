Boris Johnson sauvage Sadiq Khan sur le trou noir de TfL ‘Je l’ai laissé dans un ordre robuste!’ | Politique | Nouvelles

Boris Johnson a été interrogé sur l’état de Londres à la suite de la pandémie et sur la façon dont des secteurs comme TfL pourraient rebondir lorsqu’une grande partie du pays pourrait travailler en permanence à domicile et ne pas se rendre dans la capitale. Mais le Premier ministre a saisi l’occasion pour critiquer ses opposants politiques en déclarant que le mauvais état économique de TfL était dû au maire actuel de Londres, Sadiq Khan. M. Johnson a ajouté que davantage de personnes devraient examiner le dossier de M. Khan et a déclaré que TfL était restée dans un état « robuste » lorsque le Premier ministre a quitté ses fonctions.

Le correspondant politique de City AM, Stefan Boscia, a demandé lors de la conférence de presse de Downing Street: «Monsieur le Premier ministre, vous avez dit plus tôt qu’il était trop tôt pour donner une date pour la reprise des voyages internationaux.

«Mais pouvez-vous vous engager à donner au secteur de l’aviation au moins trois à quatre semaines à l’avance de la date à laquelle cette date sera pour s’assurer qu’ils auront une sorte de clarté et de certitude à l’avenir?

«Et deuxièmement, si vous me le permettez, Londres a été affectée de manière disproportionnée par les impacts économiques de Covid.

«Le taux de chômage ici est maintenant 2% plus élevé que dans le reste du pays et pourtant votre gouvernement n’a pas donné à TfL un accord de financement à long terme.

«Le secteur de l’aviation et l’aéroport d’Heathrow ne semblent pas savoir quand ils pourront recommencer.

«Et il ne semble pas y avoir de plans pour donner un soutien économique ciblé au centre de Londres, bien qu’il soit le centre économique le plus important du pays.

«En tant qu’ancien maire de Londres, pourquoi n’avez-vous pas fait plus pour préserver l’avenir à long terme de la capitale?»

M. Johnson a déclaré qu’il donnerait «autant de préavis que possible» à l’industrie aéronautique afin qu’elle puisse revenir en toute sécurité.

Au sujet de Londres, le Premier ministre a déclaré: «Je pense aussi que l’économie londonienne est capable de rebondir très fortement.

«Et le moyen de le faire est de ramener les gens dans le centre et de rouvrir les magasins, de faire bouger les gens à nouveau et de faire fonctionner à nouveau les effets d’agglomération d’une métropole gigantesque comme Londres.

«Cela exige que les gens soient en sécurité, mais ils doivent avoir confiance en eux et cela exige que le déploiement du vaccin continue de réussir jusqu’à ce que nous arrivions aux étapes trois et quatre.

«Et puis je pense que nous verrons vraiment un grand changement dans la façon dont nous vivons nos vies maintenant.

«Je ne pense pas que cela va déjà arriver dans la précipitation, je pense que les gens prendront du temps.

«Je pense que beaucoup de gens ont appris à travailler davantage à domicile pendant la pandémie, mais mon expérience est que lorsque je dirigeais TfL, il y a en fait une sorte de paradoxe de communication à distance.

«Plus je passe du temps à essayer de communiquer par Zoom et sur toutes sortes de communications électroniques à distance, plus ils ont faim et soif d’un contact direct avec les personnes à qui ils ont besoin de parler – je pense que tout cela reviendra.»

M. Johnson a ensuite profité de l’occasion pour envoyer un jab sournois au maire actuel et a déclaré: «Je dois vous rappeler respectueusement que je suis parti [TfL] en bon état robuste.

«Et ce n’est pas par ma propre faute que l’actuel maire travailliste a décidé de leur faire sauter la politique irresponsable des tarifs.

«Nous faisons de notre mieux pour aider et continuerons de le faire, mais je crains que vous ne deviez également examiner certaines des décisions qui ont été prises par l’actuel maire travailliste.

«J’hésite à faire valoir un point comme celui-là, mais puisque vous avez à juste titre attiré l’attention sur le fait que je suis fier ancien maire de Londres.

«Je pense que nous pourrions voir la façon dont TfL a été géré, mais cela ne veut pas dire que nous n’allons pas continuer à soutenir, bien sûr, nous le sommes.

« Mais nous devons avoir une certaine responsabilité de la part du maire et je crains qu’il y ait un trou noir dans les finances de TfL avant même que Covid ne commence. »