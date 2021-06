Boris Johnson se dirige vers le soulèvement du parti contre la «rage des députés du sud» – avertit un initié | Royaume-Uni | Nouvelles

in

À la suite de la perte de choc de Chesham et d’Amersham la semaine dernière, certains députés du sud du «mur bleu» du parti ont affirmé que le gouvernement les avait négligés dans sa quête pour gagner des bastions travaillistes dans le nord et les Midlands. Avec les Lib Dems remportant une majorité de 8 000 sièges, la panique a frappé les députés conservateurs du sud du parti. Alors que les conservateurs ont remporté la victoire dans le nord et les Midlands en 2019, les députés du sud ont commencé à préparer une rébellion contre le Premier ministre s’il ne se recentre pas sur les sièges sûrs du parti.

Un député a déclaré au Spectator: “Vous ne pouvez pas surestimer la rage des députés du sud pour le moment.”

Ajoutant le feu aux grondements internes du parti, un secrétaire privé personnel a affirmé qu’il n’avait “jamais rien vu de tel” que la rébellion du parti se développait à Westminster.

Une autre source gouvernementale a affirmé que certains députés utilisaient la perte des élections partielles contre le projet de loi controversé sur la réforme de la planification.

Chesham et Amersham étaient un bastion conservateur depuis 1974, mais en raison de problèmes locaux, tels que HS2, les Lib Dems ont remporté 56,7% des voix.

À la suite du résultat, M. Johnson a admis que le parti avait subi des élections décevantes.

Il a également rejeté toute comparaison avec les pertes du Labour lors des élections générales de 2019.

M. Johnson a ajouté: “Nous continuons à mettre en œuvre notre programme pour l’ensemble du pays, c’est la raison d’être du conservatisme d’une nation.

« Nous croyons à l’unité et au nivellement au sein des régions et à travers le pays.

« Les résidents ne voient que le coût, à la fois financier et environnemental, sans gain. Des forêts anciennes ont été détruites.

« Les beaux paysages ont été marqués.

“‘Florence’, le tunnelier HS2 a commencé les opérations de creusement le premier jour complet de la campagne, faisant craindre des risques inconnus pour le fragile aquifère de craie sous la vallée de Misbourne.”

Le prochain test pour M. Johnson sera l’élection partielle de Batley et Spen le 1er juillet.

Le siège est un bastion travailliste depuis 1997, mais certains sondages prédisent une victoire des conservateurs dans ce qui serait un scalp majeur pour le parti.