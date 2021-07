Boris Johnson se lancera dans la Journée de la liberté le 19 juillet et annoncera la fin des masques | Politique | Nouvelles

Le Premier ministre devrait confirmer cette semaine que la date, baptisée Freedom Day, marquera la fin des mesures de verrouillage au niveau national. Le Sunday Express comprend qu’il dira que les gens vont devoir “apprendre à vivre avec le covid” comme ils le font avec d’autres maladies comme la grippe. La nouvelle approche intervient après que Matt Hancock a démissionné de son poste de secrétaire à la santé et l’a remplacé par Sajid Javid. M. Javid a clairement indiqué la semaine dernière dans sa première déclaration aux Communes qu’il ne souhaitait pas retarder au-delà du 19 juillet pour mettre fin au verrouillage. Le Premier ministre précisera cette semaine les détails des plans de sortie.

Mais hier soir, une source senior de Whitehall a déclaré: “Le message sera qu’il est temps de revenir au bon sens et à la responsabilité personnelle.”

Il est entendu que les quatre tests de verrouillage du gouvernement sont satisfaits avec les données actuelles qui montrent que les infections augmentent mais que les hospitalisations et les décès restent faibles.

« Essentiellement, le vaccin fonctionne », a déclaré la source. “Cela signifie que nous pouvons aller de l’avant le 19 juillet comme prévu.”

Il est également entendu que le souhait du Premier ministre d’une « fin permanente » des fermetures rend une fermeture hivernale hautement improbable, ce qui signifie que Noël ne devrait pas être perturbé.

La source a déclaré: “Bien sûr, vous ne pouvez jamais garantir absolument contre les blocages à l’avenir, mais à moins d’une variante extrême, le plan n’est pas de revenir vers eux et que les gens apprennent à vivre avec le virus et prennent évidemment eux-mêmes des précautions raisonnables.

« Le vaccin a rompu le lien entre le virus et l’hospitalisation et les décès, donc dans l’état actuel des choses, nous n’aurons pas besoin de revenir aux blocages. »

Le gouvernement s’attend également à recevoir les résultats des examens de la certification covid – souvent appelés passeports de vaccins – et de la distanciation sociale à paraître cette semaine.

On s’attend à ce qu’ils fournissent plus de preuves que les gens en Grande-Bretagne seront en mesure de poursuivre leur vie normale.

La source a déclaré: « Un développement important sera qu’il n’y aura plus d’obligation légale de porter des masques. Il y aura des conseils pour que les gens prennent des précautions s’ils pensent que cela est nécessaire, mais toutes les mesures seront strictement volontaires et ne peuvent pas être légalement appliquées.

« Ainsi, par exemple, les gens seront autorisés à voyager dans le tube sans masque, mais si quelqu’un se sent plus en sécurité en en portant un, il peut continuer à le faire. »

Cependant, les personnes souhaitant partir à l’étranger cette année pour leurs vacances d’été peuvent être contraintes d’attendre plus longtemps.

Hier soir, Downing Street a mis en garde contre les informations selon lesquelles les personnes doublement vaccinées seraient exemptées de quarantaine.

Une source du numéro 10 a déclaré: “Le double laissez-passer vaccinal]est quelque chose que nous envisageons dans le cadre du monde post-étape 4, mais rien de ferme et nous ne sommes pas près d’une décision à ce sujet. “

Le Dr Bharat Pankhania, maître de conférences clinique en maladies transmissibles à la faculté de médecine de l’Université d’Exeter, a déclaré qu’il pensait qu’il était « parfaitement acceptable » pour les personnes qui avaient reçu deux doses d’un vaccin contre le coronavirus d’être exemptées des mesures de quarantaine.

Il a déclaré : « L’étalon-or serait d’être prudent même si vous avez été immunisé deux fois – en d’autres termes, complètement immunisé.

“Cependant, en tant qu’action mesurée à l’avenir, je pense que tout va bien et mes raisons sont les suivantes : une personne immunisée est moins contagieuse et en outre, les tests sur les personnes en quarantaine isolées sont assez inexacts, donc équilibrer les deux, je pense que c’est parfaitement OK.

La nouvelle de la levée survient alors qu’il apparaît que des dizaines de députés d’arrière-ban conservateur ont menacé de se rebeller contre le gouvernement s’il y avait une tentative de retarder davantage la fin du verrouillage après les quatre semaines ajoutées à la date limite initiale du 21 juin.

L’un des candidats de 2019 a déclaré: «Un certain nombre d’entre nous en ont discuté sur les groupes Whatsapp. Beaucoup d’entre nous ont accepté à contrecœur le délai de quatre semaines, mais nous avons dit à nos whips que ça suffit.

« Les dommages que cela cause au pays sur le plan économique sont trop importants et avec le déploiement du vaccin, nous devons mettre fin au verrouillage le 19 juillet. Il y aura une rébellion beaucoup plus importante si le gouvernement essaie de la prolonger à nouveau ou de réintroduire des mesures. »

Un autre député, qui s’est décrit comme un loyaliste, a déclaré : « Nous sommes tous arrivés au bout du chemin avec cette chose. Il est temps de revenir à la normale et de commencer à essayer de réparer l’économie. »

Un troisième a ajouté : « Le changement de secrétaire à la Santé a été positif et il semble que nous soyons sur la voie d’un résultat plus raisonnable.

« Je ne crois pas que le Premier ministre veuille prolonger à nouveau, mais s’il le faisait, des dizaines d’entre nous se rebelleraient. Il aurait probablement besoin de votes travaillistes pour le faire passer.

Pendant ce temps, des membres du groupe conservateur Covid Research Group exhortent le gouvernement à veiller à ce que les directives ne soient pas rédigées de manière à permettre aux compagnies d’assurance, aux écoles ou à d’autres institutions de forcer une extension des mesures.

La députée de Penistone et Stocksbridge, Miriam Cates, a déclaré: «Le secrétaire à la Santé a indiqué que toute la législation Covid sera levée le 19 juillet et je m’en félicite chaleureusement, mais les directives de distanciation sociale doivent également être supprimées.

«Tant que les recommandations du gouvernement concernant le port du masque, le travail à domicile, le chant et la capacité intérieure restent en place, il est inévitable que les compagnies d’assurance empêchent les entreprises, les églises, etc. de fonctionner normalement. Covid n’est plus une menace importante; nous devons revenir à une situation où les individus – et non le gouvernement ou les grandes organisations – prennent leurs propres décisions concernant le risque. »

Certains médecins ont exhorté le gouvernement à maintenir certaines restrictions en place en Angleterre après le 19 juillet dans le but d’endiguer le taux d’infection.

La British Medical Association (BMA) a déclaré que le maintien de certaines mesures de protection était “crucial” pour arrêter la spirale du nombre de cas ayant un “impact dévastateur” sur la santé des personnes, le NHS, l’économie et l’éducation.

Et hier, un professeur de psychologie de la santé a suggéré que même si les politiciens se lassent du verrouillage, le public comprend toujours l’importance des restrictions.

Robert West, de l’University College London et qui fait partie de l’équipe consultative du gouvernement Spi-B, a déclaré: «Ce qui a été vraiment intéressant tout au long de cette pandémie, c’est que nous avons entendu dès le début parler de fatigue pandémique et de lassitude des gens, etc. .

“Mais quand vous regardez le comportement des gens et aussi leur attitude, ce que vous voyez est quelque chose de très différent.”

Il a déclaré à Times Radio : « Dans l’ensemble, bien que les politiciens puissent s’en lasser un peu, les gens comprennent vraiment l’importance des mesures et des restrictions. »

La levée des restrictions risque également de se heurter à la résistance des militants appelant à une approche zéro covid.

Cela voit les mesures maintenues en place jusqu’à ce que le virus ait été éliminé.