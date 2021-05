Boris Johnson se tient ferme alors que Blackford ordonne au Premier ministre de «respecter» la volonté des Écossais | Politique | Nouvelles

Le Premier ministre se bat pour sauver l’Union et a dit au SNP de se concentrer sur la reprise économique du coronavirus. Cela intervient alors que le parti de Nicola Sturgeon célèbre une quatrième victoire consécutive aux élections du Parlement écossais, un résultat selon M. Blackford donne un «mandat de fer pour un référendum sur l’indépendance post pandémique».

Le SNP a remporté 64 sièges à Holyrood, mais n’a pas obtenu la majorité absolue.

Les Écossais ont également élu huit députés verts au parlement écossais, ce qui signifie que 72 des 129 membres sont en faveur de la démolition du Royaume-Uni.

Le premier ministre écossais a déjà déclaré à M. Johnson lors d’un appel téléphonique dimanche qu’un deuxième référendum sur l’indépendance était «maintenant une question de quand – pas si».

Les Écossais ont rejeté l’indépendance lors du référendum de 2014 et le SNP a besoin de l’autorisation de Westminster pour organiser un deuxième vote.

Mais Downing Street a de nouveau minimisé les chances que l’un d’eux soit sanctionné.

Le porte-parole officiel du Premier ministre a déclaré: “Tout au long des récentes élections, tous les chefs de parti à travers le Royaume-Uni ont déclaré que la reprise de Covid devrait être notre priorité commune et c’est ce sur quoi le gouvernement britannique va se concentrer.”

La reine prononcera un discours plus tard dans la journée pour marquer officiellement l’ouverture officielle du parlement.

L’homme de 95 ans présentera le programme à venir du gouvernement de Sa Majesté.

Avant le discours, M. Blackford a déclaré: «L’Angleterre et l’Écosse sont sur des voies politiques différentes».

Le chef du SNP a ajouté que les Écossais “ont voté pour une reprise forte, juste et équitable, au lieu des dommages à long terme des coupes conservatrices, du Brexit et des prises de pouvoir”.

Il a déclaré: «Boris Johnson doit respecter la volonté du peuple écossais – qui a voté à une écrasante majorité pour réélire le SNP avec un mandat concret pour un référendum sur l’indépendance post-pandémique.

«Les résultats des élections de la semaine dernière dans les deux pays montrent que l’Angleterre et l’Écosse sont sur des voies politiques différentes. Nous avons deux gouvernements et deux parlementaires avec des priorités différentes.

LIRE LA SUITE: Brexit LIVE: Liz Truss accusée de “ gaffe catastrophique ” par les travaillistes

«En ce qui concerne la reprise, l’Écosse a voté pour un parlement qui soutiendra des politiques de transformation pour créer une société plus juste, mais au lieu de cela, les conservateurs répètent les mêmes erreurs dommageables de la dernière crise économique, en imposant des coupes d’austérité, un Brexit dur, un secteur public. gel des salaires et réduction du crédit universel – poussant des millions de personnes dans la pauvreté.

«Les Ecossais ont catégoriquement rejeté les conservateurs et voté pour une reprise forte, juste et équitable – au lieu des dommages à long terme des coupes conservatrices, du Brexit et des prises de pouvoir.

«Si nous voulons assurer une reprise tirée par l’investissement et les changements fondamentaux à long terme nécessaires pour lutter contre les inégalités et construire une société plus juste, l’Écosse a besoin des pleins pouvoirs d’un pays indépendant.

NE MANQUEZ PAS

Fureur du Brexit: les expatriés vendant des propriétés comme restant dans l’UE “ n’en vaut pas la peine ” [INSIGHT]

Queen perd son sang-froid avec Charles – «Mettre l’orgueil avant la monarchie! [LIVE]

BBC Weather: les Britanniques se baignent dans des températures en hausse [FORECAST]

«Une fois cette crise passée, il y aura un référendum, de sorte que l’avenir de l’Écosse soit entre les mains de l’Écosse – et non de Boris Johnson. Les conservateurs ne doivent pas faire obstacle à la démocratie. »

Le Premier ministre s’est entretenu avec les dirigeants des administrations décentralisées et a discuté de la collaboration plus étroite en tant qu’Union pour se remettre de la pandémie.

Après l’annonce des résultats de l’élection de Holyrood, M. Johnson a déclaré au Telegraph qu’un deuxième référendum sur l’indépendance dans le climat actuel était «irresponsable et imprudent».

Si vous ne pouvez pas voir le sondage ci-dessous, veuillez Cliquez ici

Mme Sturgeon a promis de tenir un autre vote après la pandémie de coronavirus et le manifeste du SNP indique que cela devrait se produire d’ici 2023.

M. Johnson a été interrogé sur IndyRef2 lors d’un briefing sur les coronavirus à Downing Street lundi soir et a déclaré que la priorité était de “reconstruire mieux ensemble”.

Il a déclaré: “J’ai eu de bonnes conversations avec tous les chefs des administrations décentralisées et je peux vous dire que tout le monde était résolu que la priorité numéro un pour l’ensemble du Royaume-Uni était de reconstruire en mieux, de sortir de la pandémie de coronavirus et de reconstruire. mieux ensemble.”