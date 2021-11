Boris Johnson se tortille alors qu’il esquive de l’argent pour une enquête sur la pairie | Politique | Nouvelles

Le Premier ministre Boris Johnson fait face à une pression croissante sur sa gestion de la ligne Owen Paterson depuis avant que le député ne soit contraint de démissionner à la suite d’un revirement embarrassant du gouvernement. Les députés conservateurs avaient été triplement fouettés pour voter contre une suspension immédiate de M. Paterson, car il avait été constaté qu’il avait enfreint les règles de lobbying. Mais le vote à 180 voix le lendemain du scrutin a suscité une vive indignation, encore exacerbée par des informations montrant que plusieurs donateurs conservateurs s’étaient vu offrir ou avaient obtenu un siège aux Lords après avoir soutenu le parti.

Le Premier ministre a été confronté aux pressions auxquelles il était confronté, et lui a demandé s’il pensait que les règles « ne s’appliquaient tout simplement pas à vous ».

M. Johnson a déclaré: « Non, bien sûr que non. Et j’ai dit ce que j’ai dit à propos du cas particulier d’un député qui, comme je l’ai dit, a subi une tragédie personnelle. Il a maintenant démissionné de son siège et je n’ai plus rien d’y ajouter.

« S’il en est ressorti quelque chose de positif, c’est que, pour autant que je sache, le Président est déterminé à essayer de nous faire tous avancer avec un système où nous pouvons avoir une approche multipartite. »

Invité à expliquer comment les trésoriers du parti conservateur au cours des sept dernières années s’étaient vu offrir une pairie, M. Johnson a tenté de ramener l’interview à des coups de rappel, en déclarant: « Je sais que vous allez continuer à vous concentrer sur ce type de problème.

« Je vais continuer à me concentrer… »

Le journaliste de la BBC qui a mené l’interview l’a cependant interrompu en disant: « Monsieur le Premier ministre, respectueusement, c’est une question facile. »

