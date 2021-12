Boris Johnson se tortille lors d’une grillade brutale lors du rassemblement No10 | Politique | Des nouvelles

Boris Johnson a subi une autre révélation accablante cette semaine après qu’une image de lui et plus d’une douzaine de membres du personnel de Downing Street « réunions » dans les jardins du n ° 10 ont émergé malgré le fait que les règles ne l’y autorisent pas à l’époque. La photo, qui aurait été prise en mai 2020, était après une conférence de presse lors du premier verrouillage où le mélange était sévèrement limité et où les règles de travail à domicile étaient en place. M. Johnson a été confronté à la photo lors d’une interview avec les médias et a catégoriquement refusé de commenter la photo et a tenté de faire avancer la conversation.

M. Johnson s’est entretenu avec des journalistes pour faire le point sur les restrictions de Covid après plusieurs réunions d’urgence avec des conseillers.

Le Premier ministre a refusé d’introduire de nouvelles restrictions, suggérant qu’il n’y avait pas suffisamment de données pour le faire, mais qu’il réexaminerait la situation « heure par heure ».

Mais on a ensuite demandé à M. Johnson s’il pouvait avoir le pouvoir d’introduire et d’appliquer des règles compte tenu du propre bilan de son parti.

Le rédacteur politique adjoint d’ITV, Anushka Asthana, lui a demandé : « Il y a un problème de confiance ici, vous demandez aux gens d’être prudents, ils voient la photo de vous assis dans le jardin de Downing Street en train de boire du vin et de manger du fromage à un moment où vous sais que ce n’était pas dans les règles.

« Ils ne croient pas que c’était une réunion de travail et il y a des gens sur Twitter qui disent qu’ils ont eu des funérailles de leurs proches et qu’ils ne pouvaient pas y avoir autant de monde.

« Comprenez-vous pourquoi les gens sont en colère et pourquoi ils sont moins susceptibles de faire ce que vous dites ? »

M. Johnson a doublé sa demande et a déclaré que la réunion était liée au travail.

Il a ensuite été souligné que la photo ne montrait pas d’ordinateurs portables ou de notes sur la table et que du vin et du fromage étaient présents.

M. Johnson a rétorqué et a déclaré que Downing Street était l’endroit où il vivait et travaillait et qu’il y avait beaucoup de monde pour les réunions.

Le Premier ministre a tenté de passer à autre chose et a déclaré qu’il était « vital » de se concentrer plutôt sur la variante Omicron et d’amener davantage de personnes à se manifester pour leurs injections de rappel.

En mai 2020, les gens ne pouvaient quitter leur domicile que pour une liste de raisons essentielles, telles que des rendez-vous médicaux, acheter de la nourriture ou aller travailler.

Le vice-Premier ministre Dominic Raab a défendu son patron et a déclaré que les personnes sur l’image prenaient un verre après leurs réunions.

Sa réclamation signifierait que les membres du personnel auraient enfreint les règles de Covid à l’époque car ils ne travaillaient pas et n’avaient donc aucune raison d’être absents.

Mais M. Johnson et son épouse Carrie pourraient être exemptés car c’est leur maison.

La distanciation sociale de deux mètres a également été conseillée pour freiner la propagation du virus.

Les inquiétudes grandissent concernant la propagation du coronavirus et de la variante Omicron avec 8 044 cas de la variante signalés aujourd’hui.

Le gouvernement a révélé qu’il y avait environ 100 personnes à l’hôpital infectées par la souche.

M. Johnson a expliqué: « Nous avons maintenant des cas d’Omicron en plein essor à travers le pays.

« Nous avons des admissions à l’hôpital qui augmentent assez rapidement à Londres et la conclusion évidente est qu’il était juste d’aller vite avec le plan B comme nous l’avons fait et également de doubler la vitesse du déploiement du rappel …

« Compte tenu de l’équilibre des risques et des incertitudes, en particulier autour de l’infection, du taux d’hospitalisation d’Omicron – combien de personnes Omicron met-il à l’hôpital – et d’autres incertitudes liées à la gravité, à l’efficacité, etc., nous avons convenu que nous devrions garder les données à partir de maintenant sous un examen constant. »