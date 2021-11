Boris Johnson s’en prend à Margaret Thatcher dans une attaque étonnante contre des politiques «cruelles» | Politique | Nouvelles

Le Premier ministre a semblé confirmer cet après-midi qu’il rompait avec la politique conservatrice du passé en décrivant sa vision pour éradiquer le chômage et augmenter les salaires. Apparaissant devant le comité de liaison des députés d’arrière-ban, M. Johnson a indiqué que le plan économique de Mme Thatcher avait été « cruel » pour des millions de personnes.

M. Johnson a laissé beaucoup de ses députés d’arrière-ban abasourdis par sa politique économique ces dernières semaines.

Ses dépenses de haut niveau et sa hausse des impôts ont conduit les députés conservateurs à craindre un changement de parti.

Lors de la présentation de son plan économique aux députés cet après-midi, M. Johnson a accusé Mme Thatcher et son successeur, Sir John Major, d’avoir laissé tomber une grande partie de la population.

« Pendant des décennies, ce pays a sous-performé en termes de productivité et de croissance », a-t-il déclaré.

Il a ajouté : « Nous devons investir maintenant dans l’autre ingrédient qui stimule la productivité : les compétences, la formation, les infrastructures et faire en sorte que les gens puissent vivre plus près de leur lieu de travail. »

Cependant, il a rejeté les accusations selon lesquelles il était un conservateur à « impôts élevés ».

M. Johnson a insisté sur le fait qu’il y avait une « raison très simple » pour laquelle le fardeau fiscal du public allait atteindre son plus haut niveau depuis la Seconde Guerre mondiale.

Devant la commission de liaison du Parlement, le Premier ministre a déclaré : « Le pays a connu la plus forte baisse de production, non seulement depuis la Seconde Guerre mondiale, mais avant la Seconde Guerre mondiale, la plus importante que je puisse voir depuis un très, très longtemps.

« Et nous avons dû nous occuper des gens tout au long de la pandémie. »

Il a déclaré: « Et je pense que tout le monde a compris l’impact fiscal de cela. »

M. Johnson a déclaré dans le budget que le chancelier avait réduit les impôts des bas salaires.

Le gouvernement a contracté une dette record au cours des 18 derniers mois afin de financer le plan Covid du Trésor.