Boris Johnson s’en prend à Rigby après la menace d’un accord commercial américain post-Brexit “Allez Beth!” | Politique | Nouvelles

Beth Rigby a interrogé Boris Johnson lors d’une conférence de presse et a demandé si le Premier ministre pouvait garantir un accord de libre-échange avec les États-Unis avant 2024. M. post-Brexit malgré le fait que Mme Rigby ait qualifié le Royaume-Uni de « menu fretin » aux États-Unis. Le journaliste de Sky News a attaqué le record de Brexit de M. Johnson avec le chef conservateur agacé lui disant qu’elle avait ” tort ” avec sa ” tristesse ” mais refusait toujours de garantir un accord de libre-échange d’ici 2024, près de cinq ans après que le Royaume-Uni a quitté l’UE.

Mme Rigby s’est entretenue avec M. Johnson lors de sa visite à New York et a demandé des réponses sur l’accord commercial américain.

Elle a déclaré au Premier ministre : « Les États-Unis/Royaume-Uni ont été une grande victoire pour le Brexit et maintenant ils sont en veilleuse.

“Vous avez dit que le président Biden avait beaucoup de poissons à fouetter, la Grande-Bretagne mondiale pour vous est alors du menu fretin aux États-Unis?”

Un M. Johnson exaspéré a répondu: «Allez Beth, vous étiez sur le premier voyage il y a deux ans où les Américains n’achèteraient même pas de bœuf britannique.

“Nous avons augmenté cela et l’une de nos exportations les plus importantes est le scotch whisky, nous avons levé les tarifs [on those]”.

Mme Rigby est intervenue et a déclaré que le Royaume-Uni avait été promis d’être le “premier dans la file d’attente” pour un accord commercial, mais maintenant, M. Johnson ne pouvait pas dire que le Royaume-Uni aurait un accord commercial.

M. Johnson a ajouté : « Vous avez droit à votre morosité, mais vous vous trompez !

“Ce que vous voyez, c’est une amélioration massive des relations intrigantes.”

La paire a continué à s’affronter alors que Mme Rigby a demandé à plusieurs reprises si M. Johnson pouvait garantir un accord commercial malgré ses promesses précédentes tout au long de la période du Brexit.

M. Johnson a évoqué l’accord commercial australien qui, selon Mme Rigby, ne représentait que 10% de ce qu’un éventuel accord commercial américain pourrait faire.

Le Premier ministre a été sauvé par la cloche alors que les journalistes du junket semblaient se mettre en colère et exhortaient Mme Rigby à passer à autre chose pour les laisser parler.

Il a conclu sans garantir l’accord avant 2024 mais a déclaré: “Nous allons aller aussi vite que possible.”

PLUS À VENIR