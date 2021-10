Boris Johnson s’engage à atténuer l’inflation peu de temps après que la crise de la chaîne d’approvisionnement soit «aplanie» | Politique | Nouvelles

Le Premier ministre devrait rencontrer les dirigeants du G20 à Rome ce week-end et discutera des difficultés de la chaîne d’approvisionnement mondiale post-Covid auxquelles le Royaume-Uni et d’autres pays ont été confrontés à la vue de tous. M. Johnson a imputé les pénuries d’approvisionnement en marchandises à l’origine du taux d’inflation le plus élevé au Royaume-Uni depuis 2011.

Interrogé par The i s’il était préoccupé par la hausse du coût de la vie, le Premier ministre a déclaré qu’il travaillait « très dur » sur le problème.

Il a déclaré: «Nous devons résoudre les problèmes des chaînes d’approvisionnement mondiales, et cela commencera à faciliter les choses.

«Mais nous allons y travailler très dur.

«Nous allons travailler très dur pour essayer de réparer les choses.

«Il y a un peu de travail en cours au G20 actuellement sur une sorte, un peu comme la préparation à une pandémie, une sorte d’alerte précoce sur la résilience de la chaîne d’approvisionnement.

«Donc, si le pays A détecte un goulot d’étranglement dans les conteneurs traversant le canal de Suez ou autre, ou s’il y a une pénurie de phosphates en Amérique latine, les implications possibles pour tout le monde sont transmises à tout le monde plus rapidement.

« Parce que je pense que c’est quelque chose sur quoi nous allons devoir travailler alors que nous rebondissons hors de Covid. »

Mercredi, dans son discours sur le budget aux Communes, Rishi Sunak a déclaré que l’inflation était de 3,1% en septembre et qu’elle « devrait continuer à augmenter ».

« Les pressions causées par les chaînes d’approvisionnement et les prix de l’énergie mettront des mois à s’atténuer.

« Il serait irresponsable pour quiconque de prétendre que nous pouvons résoudre ce problème du jour au lendemain.

« Je suis en communication régulière avec les ministres des Finances du monde entier et il est clair qu’il s’agit de problèmes mondiaux partagés, ni uniques au Royaume-Uni, ni possible pour nous de les résoudre nous-mêmes. »

Paul Johnson, directeur de l’Institute for Fiscal Studies, a déclaré à . que le Brexit avait également joué un rôle dans le taux d’inflation britannique.

« Les électeurs peuvent ne pas obtenir beaucoup de facteur de bien-être », a-t-il déclaré.

« Une inflation élevée, des impôts en hausse et une croissance médiocre, encore plus minée par le Brexit que par la pandémie, verront le niveau de vie réel augmenter à peine et, pour beaucoup, baisser au cours de la prochaine année. »