Boris Johnson s’est brutalement moqué en prononçant un discours de rappel | Politique | Des nouvelles

Le Premier ministre a annoncé qu’à partir de demain, tous les plus de 18 ans seront invités à recevoir un troisième vaccin de rappel avant le Nouvel An pour se protéger contre la variante Omicron, déclenchant le programme de jabs le plus ambitieux depuis le début de la pandémie.

Mais Boris Johnson a été fortement critiqué pour son apparition aux côtés de jabs qui faisaient référence aux huit prétendues attaques contre les règles COVID qui ont eu lieu à Downing Street et Westminster l’année dernière au plus fort des restrictions.

L’utilisation de Twitter @Steveclarkuk a sonné: « Peignez vos cheveux sanglants @BorisJohnson. »

Alors que @siwalker a également noté les cheveux débraillés des premiers ministres, tweetant : « Je vois qu’il s’est à nouveau brossé les cheveux avec un ballon avant de passer devant la caméra. #BorisMustGo«

Alors que le comédien Hal Crutttenden s’est moqué du Premier ministre en faisant référence aux parties présumées.



Il a tweeté : « Quelqu’un d’autre peut-il entendre de la musique de danse très faible en arrière-plan pendant que Johnson fait cette annonce ?

« Je s’attendais à moitié à ce qu’il s’arrête et dise aux gens hors écran : « Gardez le cap !… oui, je vous rejoins dans une seconde ». #BorisMustGo”

Alors que @OscarRenton08 a enfoncé le couteau dans le Premier ministre, martelant : « J’ai vu des adolescents revenir de Glastonbury en meilleure forme que lui. »

Plus à venir…