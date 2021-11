Boris Johnson s’est moqué alors qu’il « perd la parole » et lance une diatribe bizarre de Peppa Pig | Politique | Nouvelles

Boris Johnson a pataugé sur scène lors de la conférence annuelle de la CBI après qu’il est apparu que le chef conservateur avait perdu sa place dans son discours et avait été vu en train de mélanger des papiers pendant plusieurs minutes. M. Johnson semblait faire du freestyle alors qu’il s’excusait à plusieurs reprises auprès du public de s’être perdu alors qu’il parcourait des dizaines de feuilles pour trouver où il se trouvait. Cependant, à la fin, le Premier ministre a accepté son sort et a commencé à parler de sa visite à Peppa Pig World et a demandé aux participants s’ils l’avaient également visité lors d’une explosion bizarre.

M. Johnson est apparu à la conférence CBI pour discuter des engagements du Royaume-Uni en faveur des technologies vertes et de l’adoption de sources d’énergie renouvelables.

Le Premier ministre a expliqué que le Royaume-Uni serait le berceau d’une nouvelle révolution industrielle verte et aurait « l’avantage du premier arrivé » pour capitaliser sur les développements.

Cependant, le discours de M. Johnson était entaché de gaffes car il est devenu évident qu’il avait perdu sa place dans ses notes.

Pendant environ cinq minutes, M. Johnson a été vu en train de retirer des feuilles de papier alors qu’il s’excusait auprès du public et tentait de trouver où il se trouvait.

Mais bizarrement, M. Johnson a semblé trouver sa place et a commencé à partager son voyage à Peppa Pig World au cours du week-end.

Il a demandé au public de lever la main s’il avait visité le parc à thème, car les microphones pourraient capter les rires des participants.

M. Johnson a fait remarquer que « pas assez » de personnes avaient visité et que c’était « mon genre d’endroit ».

Il a expliqué qu’il avait appris beaucoup de choses lors de sa visite et que la plus importante était la « créativité britannique ».

M. Johnson a déclaré: « Qui aurait pu savoir qu’un cochon qui ressemble à un sèche-cheveux ou peut-être à un sèche-cheveux Picasso.

« Un cochon qui a été rejeté par la BBC a maintenant été exporté dans 180 pays avec des parcs à thème en Amérique et en Chine.

« Une entreprise qui vaut maintenant 6 milliards de livres sterling et qui compte, je pense que c’est du pur génie, n’est-ce pas ? »

« Aucun responsable de Whitehall n’aurait jamais proposé Peppa. »

