Boris Johnson ‘s’est peut-être tiré d’un pari de verrouillage’ alors que les cas se stabilisent

141 472 autres cas ont été enregistrés aujourd’hui (Photo: Metro Graphic)

Selon un statisticien, Boris Johnson s’est peut-être « tiré d’affaire » en n’imposant pas de nouvelles restrictions Covid à Noël, car les taux de cas semblent se stabiliser.

Le professeur Sir David Spiegelhalter a exclu une « forte augmentation » des admissions à l’hôpital et des décès dus au coronavirus à travers le pays.

Les infections signalées quotidiennement ont progressivement diminué, passant d’un record de 218 724 signalés mardi – tombant à 141 472 aujourd’hui, le plus bas en 13 jours.

Il y a eu 97 autres décès signalés aujourd’hui, portant le total des sept derniers jours à 1 295 – une augmentation de 30% au cours des sept derniers jours.

Les cas quotidiens ont diminué pour un cinquième jour consécutif (Photo: .)

M. Johnson a refusé de resserrer davantage les règles au cours de la période des fêtes, laissant l’Angleterre comme une valeur aberrante par rapport au reste du Royaume-Uni, où des limites de socialisation et de fermeture de discothèques ont été imposées.

Le professeur Spiegelhalter, de l’Université de Cambridge, a déclaré à Times Radio: “ Les cas n’augmentent pas aussi vite qu’ils l’étaient et se sont peut-être stabilisés dans tout le pays, mais à des niveaux très élevés et ils ne vont pas baisser rapidement.

Il a averti que les taux d’infection quotidiens pourraient encore atteindre environ 500 000, ce qui aurait eu un effet «dévastateur» sans la protection offerte par les vaccins.

Il a ajouté: « Nous n’allons certainement pas assister à une forte augmentation des admissions et des décès en soins intensifs et de ces résultats vraiment graves. »

Lorsqu’on lui a demandé si Boris Johnson avait fait un » pari » en n’imposant pas de mesures de verrouillage, il a répondu: » Je veux dire, c’était un pari, et vous savez, tout ce que je pense que le mieux que l’on puisse dire, c’est qu’il s’en est peut-être sorti, mais il va falloir voir les prochaines semaines ».

