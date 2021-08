Boris Johnson snobe le retour de l’Écosse après la catastrophe des vacances | Politique | Nouvelles

in

Le Premier ministre a loué une location isolée de trois chambres à Lonbain, Applecross, avec sa fiancée Carrie Symonds, leur fils Wilfred et leur chien Dilyn en août dernier. Mais il a été affirmé que le Premier ministre avait rencontré des problèmes lors d’un incident lors de la pause écossaise d’une semaine.

M. Johnson aurait été « emporté par le courant » alors qu’il faisait du paddle ou du canoë.

Ses agents de sécurité seraient préoccupés par sa dérive vers la mer, une source suggérant qu’il avait été “emporté et s’était retrouvé à aller de plus en plus loin”.

Cela, a-t-il été suggéré, a poussé ses agents de sécurité à se préparer à appeler un hélicoptère de sauvetage par crainte que le Premier ministre ne se noie.

Cependant, le premier ministre a finalement réussi à pagayer à mi-chemin où il a été accueilli par ses agents de protection.

Une source a déclaré au Times : “Tout s’est bien passé à la fin, mais cela aurait pu être une catastrophe.”

M. Johnson aurait également snobé l’idée d’un deuxième séjour en Écosse et aurait dit à des amis “sur mon cadavre” de retourner au nord de la frontière pour des vacances.

Cela vient après qu’il a déclaré aux députés du comité de liaison de la Chambre des communes le mois dernier que “les chevaux sauvages ne m’éloigneront pas” lorsqu’on lui a demandé si nous retournerions en Écosse pour une pause.

Aucune source n’a déclaré à Express.co.uk que M. Johnson “envisageait fortement” une pause au Royaume-Uni cette année en raison de règles de quarantaine strictes sur les voyages internationaux.

Un porte-parole du numéro 10 a déclaré: « Le Premier ministre visite régulièrement les communautés à travers le Royaume-Uni, et tous les aspects des visites sont effectués conformément aux directives de Covid.

“Le Premier ministre n’est entré en contact étroit avec aucune personne testée positive.”

M. Johnson a été rejoint lors de sa visite par le secrétaire écossais Alister Jack, le secrétaire aux affaires Kwasi Kwarteng et le chef des conservateurs écossais Douglas Ross, qui n’ont tous deux pas été contactés par l’application écossaise de recherche de contacts, selon Express.co.uk.

Cela survient après que le Premier ministre a tenté d’éviter l’auto-isolement en participant à un essai qui a permis des tests quotidiens avant de revenir en arrière après une réaction publique à la suite du test positif de Sajid Javid à la mi-juillet.

Un porte-parole du gouvernement écossais a refusé de commenter l’affaire.