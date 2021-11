Boris Johnson SONDAGE : Liz Truss devrait-elle être la prochaine dirigeante britannique lorsque le Premier ministre appellera l’heure ? | Politique | Nouvelles

France: Liz Truss met en garde contre « cesser de menacer » le Royaume-Uni

Les nouveaux classements publiés par Conservative Home montrent que Liz Truss est toujours le membre du cabinet le plus populaire avec une avance stupéfiante. Classée par les membres du Parti conservateur, la ministre des Affaires étrangères Liz Truss a un score de 85,5 sur la base de sa performance en octobre, en comparaison, le Premier ministre Boris Johnson a un score de 19,7.

Mme Truss a continuellement obtenu un score de satisfaction compris entre 82,8 et 89,8 depuis décembre 2020.

Mais depuis juin, Boris Johnson a régulièrement marqué en dessous de 20 points.

Le remaniement ministériel de M. Johnson à la mi-septembre a vu Mme Truss assumer un nouveau rôle, passant de secrétaire au Commerce à ministre des Affaires étrangères.

Lorsqu’elle était secrétaire au Commerce international, Mme Truss a parcouru le monde pour conclure des accords commerciaux avec 68 pays ainsi qu’avec l’Union européenne.

Selon la journaliste politique Amy Mackinnon, elle a été applaudie pour son travail en tant que secrétaire au Commerce et est devenue le visage de la « Grande-Bretagne mondiale », consolidant sa place de favorite parmi les fidèles du Parti conservateur.

En tant que ministre des Affaires étrangères, Truss a brisé un plafond de verre, devenant la deuxième femme de l’histoire, et la première du Parti conservateur, à occuper ce poste.

Dans les cercles politiques, on pense que M. Johnson a promu Mme Truss au poste de ministre des Affaires étrangères pour récompenser son travail acharné et reconnaître sa popularité, tout en s’assurant qu’elle était à l’écart des projecteurs nationaux pour repousser toute candidature à la direction.

Garvan Walshe, ancien conseiller en politique de sécurité nationale et internationale du Parti conservateur, a déclaré : « Bien qu’elle soit envoyée à l’étranger, elle trouvera des moyens de s’insérer dans le débat politique national.

Liz Truss est le membre le plus populaire du cabinet depuis décembre 2020 (Image: .)

En 2019, alors que le mandat de Theresa May touchait à sa fin, Mme Truss a brièvement présenté une candidature à la direction, mais est ensuite devenue le premier membre du cabinet à soutenir M. Johnson dans sa course réussie à la tête du Parti conservateur.

Expliquant sa décision d’exposer sa vision du leadership, Mme Truss a déclaré qu’en tant que femme politique, elle avait appris que « vous devez être prêt à vous mettre en avant parce que personne d’autre ne le fera », selon le Daily Mail.

Lorsque l’occasion se présentera, il semble probable que Mme Truss serait impatiente de reprendre la direction des conservateurs de M. Johnson.

Des rapports ont révélé que Mme Truss et son collègue rival Rishi Sunak étaient en « manœuvres constantes » pour se présenter en tant que futurs dirigeants parmi leurs pairs conservateurs.

Le chancelier Rishi Sunak et le ministre des Affaires étrangères auraient « sondé » leurs collègues, et les alliés de Mme Truss, y compris son secrétaire privé parlementaire Bim Afolami, auraient « travaillé assez dur » pour voir si elle avait une chance, le Rapports quotidiens du courrier.

Mais les deux ministres pourraient attendre un certain temps pour la prochaine élection à la direction, car le Premier ministre aurait l’intention de survivre au mandat de 11 ans de Margaret Thatcher à Downing Street.

Les statistiques de YouGov ont révélé qu’environ 51% des personnes ont entendu parler de Mme Truss, un chiffre qu’elle devra augmenter si une candidature à la direction se profile à l’horizon.

Georgina Wright, directrice du programme Europe à l’Institut Montaigne à Paris, a déclaré que le temps de Mme Truss en tant que ministre des Affaires étrangères sera « sa chance de montrer au Royaume-Uni qui elle est et ce qu’elle est capable de faire ».

Le multimillionnaire Rishi Sunak vise également à devenir le prochain Premier ministre britannique (Image: .)

Liz Truss a été fidèle à Boris Johnson tout au long de son mandat de Premier ministre (Image: .)

Récemment, Mme Truss a gagné le respect des Britanniques en menaçant la France de poursuites judiciaires après que les ministres d’Emmanuel Macron ont émis des menaces « totalement déraisonnables » de couper l’approvisionnement énergétique du Royaume-Uni et de fermer les ports français aux pêcheurs britanniques.

Le président français a reculé dans une énorme victoire pour le ministre des Affaires étrangères.

Malcolm Chalmers, ancien conseiller principal des secrétaires travaillistes aux Affaires étrangères Jack Straw et Margaret Beckett, a déclaré à propos de Mme Truss: «Elle joue sur ce nationalisme doux et optimiste très gung-ho que Johnson transmet avec beaucoup de succès et a fait avec beaucoup de succès.

« Ce n’est pas un nationalisme austère, pessimiste et passéiste.

« C’est un ‘nous pouvons le faire’. Nous sommes le Royaume-Uni. Tout est possible, style de nationalisme.

