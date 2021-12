Boris Johnson SONDAGE : Qui est la plus grande menace du Premier ministre ? | Politique | Nouvelles

L’ancien conseiller conservateur du North Shropshire, Anthony Allen, a fait défection au parti Reclaim et a affirmé que « les conservateurs ne sont tout simplement plus conservateurs ». Il a ajouté que le parti est « allé doucement sur l’immigration illégale, ils ont perdu le contrôle de la fiscalité et sont obsédés par les taxes vertes paralysantes dont personne ne veut ».

——————-

La nouvelle survient alors que Mark Whittle, adjoint au maire de Market Drayton dans le North Shropshire, a rejoint Reform UK, dirigé par Richard Tice et qui était auparavant le Brexit Party.

La semaine dernière encore, Old Bexley et Sidcup ont perdu leur position de bastion conservateur après que l’élection partielle a vu la majorité conservatrice passer de près de 19 000 voix à 4 478, tandis que les travaillistes ont connu une forte augmentation dans les sondages.

Lord Norman Tebbit, ancien député et membre du Parti conservateur, a mis en garde contre le « vrai danger » auquel le Premier ministre est désormais confronté.

Boris Johnson et Michael Gove se déploieront dans le North Shropshire pour faire campagne pour le siège, car un sentiment d’inquiétude semble être dans l’air.

Écrivant pour le Telegraph, Lord Tebbit a déclaré : « L’esprit du personnel du siège des conservateurs se sera maintenant tourné vers l’élection partielle imminente dans le North Shropshire, provoquée par la démission d’Owen Paterson.

«Malgré la majorité de près de 23 000 de Paterson, ce ne sera pas une élection facile à gagner pour les conservateurs, car il y a trop de choses qui tournent mal pour le gouvernement.

« L’arrivée de la nouvelle variante apparemment hautement infectieuse de Covid ne peut être imputée à Johnson.

« Mais il y a la question de savoir si les mesures qu’il a prises concernant les voyages, les masques et les réunions auront un impact sur les projets familiaux pour Noël.

« De plus, les partis d’opposition projetteront la conduite de Paterson dans une accusation de sordide contre Johnson lui-même et le gouvernement de haut en bas.

Vous ne voyez pas le sondage ci-dessous ? Cliquez ici.

«Je doute que de nombreux conservateurs de longue date soient tentés de passer au profit des libéraux-démocrates de plus en plus teintés de vert ou du parti travailliste lent et divisé de Sir Keir Starmer.

« Cependant, Reform UK de Richard Tice est une autre affaire.

«Il a des racines dans le mouvement Brexit et défend des attitudes économiques et sociales anti-étatiques, néo-thatchériennes qui pourraient attirer les électeurs conservateurs qui ont des doutes sur Boris Johnson.

«Mon argent reviendrait aux conservateurs de s’accrocher au North Shropshire, mais avec une majorité très réduite, une grande partie de leur vote allant à Reform UK.

« Cela mettrait Boris Johnson en danger réel.

«Je ne doute pas que le premier ministre pense instinctivement comme un conservateur, mais il se montre à maintes reprises comme un homme de pensées et de paroles plutôt que d’action.»

A NE PAS MANQUER :

« Un danger pour le monde » L’UE fustigée pour un raid effronté et « imprudent » sur

Boris s’apprête à céder à Macron: le Royaume-Uni capitule dans la ligne de pêche du Brexit

Brexit : pas notre problème ! Gloating EU se vante de la crise britannique

Après une année d’énormes hausses d’impôts sous les conservateurs, de nombreux électeurs conservateurs ont changé d’allégeance à Reform UK, selon l’expert en sondages Matt Goodwin.

En septembre, il a déclaré : « Les électeurs conservateurs qui quittent le parti ne passent pas aux travaillistes.

« Un nombre important d’entre eux ont rejoint Reform UK, se disent indécis ou ne voteraient pas aux prochaines élections.

« La révolte de droite est peut-être sur le point de revenir.

Depuis septembre, cependant, la popularité des travaillistes a augmenté dans les sondages, Sir Keir Starmer dépassant les conservateurs pour la première fois en un an.

Boris Johnson a essuyé des tirs de tous les bords de l’éventail politique, après sa gestion du scandale « Tory sleaze » Owen Paterson et l’échec des communications diplomatiques avec Emmanuel Macron.

Sir Keir Starmer pourrait-il être considéré comme un leader qui calmerait les eaux ? Faites-nous part de votre opinion dans la section commentaire ci-dessous.

Restez au courant du Brexit, du SNP et des nouvelles du numéro 10 en vous inscrivant à la newsletter politique gratuite ici.