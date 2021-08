Boris Johnson SONDAGE : Qui soutiendriez-vous pour le prochain chef conservateur ? | Royaume-Uni | Nouvelles

in

Les actions récentes de Boris, notamment sa tentative d’éviter l’isolement et l’hésitation à limoger Matt Hancock, ont entraîné une baisse spectaculaire de la satisfaction de son comportement au sein du Parti conservateur. Son taux de satisfaction net est passé de 39,2 points en juin à seulement 3,4 points fin juillet et il se retrouve désormais en bas du classement.

Malgré la gaffe du ping du NHS, le chancelier de l’Échiquier Rishi Sunak semble s’en être sorti assez indemne, devenant le deuxième membre le plus satisfaisant du cabinet avec un score de 74,1. Sa popularité a peut-être été sauvée par sa décision de réfuter le plan de «programme pilote» de Downing Street et de s’isoler comme le reste d’entre nous, bien avant la décision de Boris Johnson de faire demi-tour.

En tête du classement, Liz Truss, secrétaire au Commerce et ministre des Femmes et de l’Égalité, occupe la première place. Elle a, cette semaine, obtenu un accord commercial à tarif zéro avec l’Australie et participe au sixième cycle de négociations commerciales avec la Nouvelle-Zélande, dans lequel le commerce vert a été désigné comme une priorité.

Ces données correspondent-elles à ce que vous pensez ? Liz Truss et Rishi Sunak sont-ils les deux meilleurs candidats pour le rôle de Premier ministre ? Votez dans le sondage et dites-nous plus sur votre opinion dans la section commentaires.

Le ministre de l’Intérieur, Priti Patel, a perdu 20 points depuis juin sur le tableau de la satisfaction nette du foyer conservateur. Cette baisse de popularité peut être le résultat de son projet de loi anti-réfugiés sur la nationalité et les frontières qui vise à priver les réfugiés de soutien financier et de regroupement familial, ainsi qu’à menacer les services de secours de sauvetage de charges pénales. Michael Gove a également perdu 15 points.

En troisième, quatrième, cinquième et sixième places se trouvent respectivement Dominic Raab, Lord Frost, Sajid David et Jacob Rees-Mogg – qui ont tous conservé leur position au classement depuis juin.

Le secrétaire à l’Éducation, Gavin Williamson, remporte la cuillère en bois, après une année éprouvante pour l’apprentissage des enfants, qui a été bouleversée par la pandémie et le manque de ressources pour que les parents effectuent un bon niveau d’enseignement à domicile.

Une enquête menée auprès de 853 personnes par Conservative Home a montré que Rishi Sunak était le candidat le plus populaire pour devenir le prochain Premier ministre du Royaume-Uni, recueillant plus de 30% des voix.

Il a été suivi par Liz Truss en deuxième place et Penny Mordaunt en troisième, qui n’est pas membre du cabinet mais occupe le poste de Paymaster General et est un ancien capitaine de la Royal Navy.

Alors, à votre avis, qui serait prêt à relever le défi? Quel député conservateur pourrait exceller dans le poste le plus important du pays ? Votez maintenant.