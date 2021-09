Boris Johnson SONDAGE : Voulez-vous que le Premier ministre purge encore 10 ans et bat le record de Thatcher ? | Politique | Nouvelles

in

La plainte incendiaire a été faite par un ministre du Cabinet. Margaret Thatcher a été Premier ministre britannique entre 1979 et 1990.

Le ministre a déclaré : « Boris voudra continuer encore et encore.

« Les trucs Dom [Cummings] disait qu’il s’en allait au coucher du soleil était un non-sens.

« Il est très compétitif. Il veut continuer plus longtemps que Thatcher.

Le rapport du Times est intervenu après que M. Johnson a annoncé une hausse controversée de l’assurance nationale de 1,25%, suivie d’une baisse des conservateurs dans les sondages.

Cela financera la réforme de la protection sociale, plafonnant le montant que chaque individu doit payer à 86 000 £.

M. Johnson est devenu Premier ministre le 24 juillet 2019, après que Theresa May n’a pas réussi à plusieurs reprises à faire passer son accord sur le Brexit à la Chambre des communes.

En décembre suivant, il a mené les conservateurs à une victoire électorale anticipée sur le parti travailliste de Jeremy Corbyn, obtenant 365 sièges aux Communes.

Cela a permis à la Grande-Bretagne de quitter officiellement l’UE fin janvier 2020.

Cependant, le Royaume-Uni est resté étroitement lié au bloc et a continué à contribuer au budget bruxellois pendant la période de transition du Brexit.

Il a affirmé que le chef conservateur voulait “gagner de l’argent”, plutôt que de rester au 10 Downing Street sur le long terme.

M. Johnson a décrit sa philosophie politique, axée sur le “nivellement par le haut” de la Grande-Bretagne, lors d’un entretien avec le journaliste Sebastian Payne plus tôt cette année.

L’interview était pour “Broken Heartlands”, un livre qui examine comment le parti travailliste a perdu son “mur rouge” lors des élections générales de 2019.

M. Johnson a déclaré: “Le programme de mise à niveau convient aux sièges du sud.

« Si vous êtes un conservateur libéral, relativement aisé, d’une seule nation, pensez-vous que votre prospérité à long terme sera plus efficacement assurée en construisant un pays où les habitants de tout le Royaume-Uni se sentiront plus heureux, plus impliqués, avec de meilleurs chances de vie ?

« Ou pensez-vous que ça ira mieux si vous continuez simplement avec l’approche des 40 dernières années ?

«Le Trésor a commis une erreur catastrophique au cours des 40 dernières années en pensant que vous pouvez simplement espérer que l’ensemble du Royaume-Uni profitera d’une manière ou d’une autre de Londres et du sud-est.

« Il y a du potentiel pour tout le monde, mais il n’y a pas la même opportunité.