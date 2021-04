Boris Johnson sous le feu alors que 8 000 touristes PAR JOUR affluent au Royaume-Uni | Politique | Nouvelles

L’animateur de LBC et député de Tottenham, David Lammy, a été absolument stupéfait car il a été révélé que 20000 personnes étaient toujours autorisées à arriver au Royaume-Uni chaque jour dans ce qu’il a décrit comme un échec de la stratégie britannique de Covid. M. Lammy a lancé une attaque cinglante contre Boris Johnson et le gouvernement en se demandant pourquoi cela continuait à se produire alors que les Britanniques sont interdits de voyager à l’étranger sans excuse raisonnable.

Les chiffres choquants surviennent malgré une troisième vague de Covid qui engloutit actuellement les pays européens alors que la Grande-Bretagne sort du verrouillage, avec un assouplissement des restrictions lancé la semaine dernière.

Le député travailliste étonné a déclaré: «Je veux commencer par parler de ce chiffre ÉNORME de 8 000 personnes venant en Grande-Bretagne pour le tourisme.

«20 000 personnes arrivent chaque jour au Royaume-Uni, dont beaucoup disent:« Nous venons, nous voulons visiter Big Ben ».»

Il a ajouté: «Que se passe-t-il? Où est la stratégie? »

M. Lammy a poursuivi en disant qu’il n’était « pas du genre » fermons les frontières « », mais a souligné que la Grande-Bretagne ne peut pas accepter de visiteurs si les Britanniques eux-mêmes ne sont pas autorisés à voyager sans une bonne excuse.

Il a poursuivi dans sa tirade en disant: «Et puis nous découvrons le monde entier et sa tante peut entrer en Grande-Bretagne sans problème!

« Le système ne fonctionne pas! »

Il a ensuite accusé le ministre de l’Intérieur Priti Patel de «se cacher» et de ne pas avoir expliqué au peuple britannique le chaos qui se déroule aux frontières de la Grande-Bretagne et a exigé que nous en sachions plus.

Les couloirs de voyage n’ont pas encore été confirmés pour cet été, mais le système de feux de signalisation permettra aux vacances de se poursuivre.

L’expert en voyages Simon Calder a déclaré à ITV This Morning ses prédictions pour les pays qu’il estime figurer sur la « liste verte », ce qui signifie que les Britanniques peuvent visiter.

M. Calder a déclaré que Malte, Bahreïn, Dubaï et les États-Unis sont toutes des destinations possibles qui pourraient être éclairées par les Britanniques dans le cadre du système de feux de signalisation.

Il a également déclaré que le territoire britannique d’outre-mer, Gibraltar, était également un candidat potentiel pour les voyages, bien qu’il n’ait pas beaucoup d’hôtels pour les vacanciers.

Mais M. Calder a souligné que tout endroit qui s’ouvre aux voyageurs étrangers dépendra de la qualité de leur programme de vaccination.