Boris Johnson sous pression alors que Sturgeon et Drakeford se déchaînent dans une lettre urgente au PM | Politique | Nouvelles

Dans une lettre à Downing Street, les premiers ministres d’Écosse et du Pays de Galles ont demandé au Premier ministre plus de clarté et de substance autour de la réunion qui rassemblerait les quatre nations britanniques ce jeudi. Dans la lettre, les deux premiers ministres critiquent le bureau de M. Johnson pour avoir envoyé “un ordre du jour très approximatif” avec des questions clés dans les discussions qui ne semblent pas encore convenues.

Ils plaident également pour qu’une “discussion plus approfondie” ait lieu avant le sommet, ce qui verrait un tel événement retardé, mais il devrait encore avoir lieu “peut-être dès la semaine prochaine”.

La lettre déclare: «Nous écrivons au sujet du sommet des 4 nations proposé sur le rétablissement de Covid, que vous avez suggéré devrait avoir lieu ce jeudi après-midi.

<< Nous sommes tous deux profondément déterminés à prendre part à un tel sommet et à travailler ensemble de manière appropriée sur le rétablissement de Covid - mais, comme nous sommes sûrs que vous le faites, nous voulons que la réunion soit une discussion constructive avec des résultats substantiels, et pas seulement un exercice de relations publiques. .

“Nous sommes d’avis que cela sera mieux réalisé si une préparation plus détaillée est effectuée à l’avance.”

