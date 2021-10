Boris Johnson suggère de « nourrir les humains des animaux » lors d’une conférence de presse avec des enfants | Politique | Nouvelles

Boris Johnson s’est entretenu avec Tanya Steele, directrice générale du WWF UK et a tenu une conférence de presse avec des enfants âgés de 8 à 12 ans. Le couple a parlé de l’importance de lutter contre le changement climatique et de ce que le Royaume-Uni fait actuellement en matière d’émissions et de la manière dont il peut s’améliorer. Tandis que Mme Steele a souligné la perte massive d’espace pour la faune au Royaume-Uni.

Elle a noté que le Royaume-Uni pourrait envisager de redonner à l’état sauvage certaines parties du pays pour contrer cela.

Après avoir déclaré que c’était incroyablement triste, M. Johnson a ajouté que nous pourrions également nourrir les humains pour lutter contre cela.

Mme Steele a déclaré: « Je pense que nous devons ramener la nature.

« Certains des enfants ici connaîtront les statistiques

À NE PAS MANQUER : Brexit : Adonis exaspère les Britanniques en décrivant les « étapes du déni »

Que 97 pour cent de la masse des mammifères sur cette planète soient des humains et nos animaux domestiques, il ne reste que 3 pour cent pour la nature.

« Comment commençons-nous à le rééquilibrer ?

« Je pense que nous pourrions certainement commencer par réensauvager nos océans. »

M. Johnson a ajouté: « Vous pourriez nourrir certains des êtres humains des animaux. »

La rédactrice politique adjointe du Telegraph, Lucy Fisher, s’est rendue sur Twitter pour noter les explosions du Premier ministre.

Elle a écrit: « Boris Johnson est d’humeur amusée ce matin, parlant aux enfants du changement climatique.

« On pourrait nourrir certains humains des animaux, suggère-t-il à un moment donné.

Montré une brosse à dents en bois par un enfant de 7 ans, il fait des cadavres appelant à des distributeurs de « dentifrice municipal » sans plastique. »