Boris Johnson supplie le public d’obtenir un rappel alors que le verrouillage de Noël n’est pas exclu | Politique | Nouvelles

S’exprimant lors d’une conférence de presse lundi, le Premier ministre Boris Johnson a exhorté les plus de 50 et 60 ans au Royaume-Uni à renforcer leur protection contre le virus ou à risquer de se retrouver à l’hôpital. Mais demandé par Fergus Walsh de la BBC si un verrouillage de Noël peut être exclu, M. Johnson a refusé de faire des promesses concrètes.

M. Johnson a déclaré: « Tout ce que je peux faire, c’est répéter humblement le mantra, et c’est que nous ne voyons rien dans les données actuelles qui nous amène à penser que nous devons passer au plan B.

« Mais il est clair que nous ne pouvons rien exclure ».

Il a ajouté : « La chose la plus importante pour empêcher d’autres NPI (interventions non pharmaceutiques) d’être prises est d’obtenir les boosters !

« Les chiffres grimpent, les médecins généralistes le frappent à nouveau hors du parc …

« Nous sommes maintenant à 75 pour cent pour les plus de 70 ans. »

Mais il a souligné que « nous devons voir ces groupes de 50 et plus et les groupes de plus de 60 » se manifester et obtenir leurs jabs de rappel.

Le Premier ministre a souligné que ses exigences tiennent au fait que cette tranche d’âge peut « très, très facilement » se retrouver à l’hôpital.

Il a prévenu : « C’est la meilleure protection que nous puissions avoir ».

Plus à venir…