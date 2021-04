Boris Johnson supprime les briefings du coûteux studio de presse pour lequel vous avez payé | Politique | Nouvelles

L’Alliance des contribuables exige que le gouvernement explique immédiatement la pensée derrière la suppression des briefings de la salle de briefing de style Maison Blanche. Il a été spécialement conçu pour que l’attachée de presse du premier ministre, Allegra Stratton, puisse tenir des points de presse télévisés que le public peut également regarder.

Mme Stratton s’apprête maintenant à devenir sa porte-parole pour le sommet COP 26 sur le changement climatique, qui doit se tenir en novembre à Glasgow.

Et hier soir, Downing Street a confirmé que la salle, qui n’a été achevée que le mois dernier, n’accueillera pas de briefings télévisés, malgré l’énorme somme consacrée à sa construction.

La décision a immédiatement déclenché un tollé.

John O’Connell, directeur général de l’Alliance des contribuables, a déclaré à PoliticsHome: “Sans une explication urgente, les contribuables seront furieux que leurs fonds aient été gaspillés dans la suite de spin-off onéreuse du gouvernement.”

Et il accueillera des réunions physiques hors huis clos des journalistes du lobby et du porte-parole officiel du premier ministre lorsqu’ils recommenceront face à face.

Le studio, équipé d’un fond bleu vif, de drapeaux de l’Union et de lutrins de marque No 10, a été inauguré en mars.

Il aurait été l’idée de l’ancien directeur des communications Lee Cain, qui a démissionné du gouvernement à l’automne.

Son patron, Dominic Cummings, est parti un jour plus tard après que le couple ait perdu une lutte de pouvoir avec la fiancée de M. Johnson, Carrie Symonds.

M. Cain, ancien journaliste et militant de Vote Leave, a envisagé que les séances d’information seraient animées par un diffuseur de haut niveau bien connu.

Mais il aurait été contre Mme Stratton – une ancienne journaliste de la BBC – qui accepte le poste.

Annonçant son nouveau rôle de porte-parole du Premier ministre pour la COP 26, Mme Stratton, qui a rejoint le gouvernement initialement en tant que directrice des communications du chancelier Rishi Sunak, a déclaré: «Je suis ravie de commencer ce nouveau rôle.

«La conférence COP 26 sur le climat est une occasion unique de créer un monde plus propre et plus vert et j’ai hâte de travailler avec le Premier ministre et Alok Sharma pour en assurer le succès.»

S’exprimant ce matin, le secrétaire à la Culture, Oliver Dowden, a déclaré à BBC Breakfast: «Il s’agissait simplement de construire une installation de presse moderne.

«Il ne sera pas seulement utilisé par ce gouvernement, il sera utilisé par les futurs gouvernements, il est très similaire à ce que de nombreux gouvernements à travers le monde ont.

“Donc, ce n’est pas de l’argent gaspillé dans ce sens, c’est juste un service de presse normal pour le gouvernement.”

En janvier, lorsque les points de presse télévisés n’ont pas pu démarrer une seconde fois, Mme Stratton a déclaré: «Nous examinons de près la meilleure communication pour la période dans laquelle nous nous trouvons actuellement.»

À l’heure actuelle, les journalistes politiques posent des questions au porte-parole officiel du premier ministre, à huis clos, tous les jours lorsque le Parlement siège.