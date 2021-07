Boris Johnson tiendra une conférence de presse urgente pour la Journée de la liberté à 17 heures – en direct de Chequers | Royaume-Uni | Nouvelles

Apple Originals a reçu 35 nominations aux Primetime Emmy cette année, la plupart dirigées par Ted Lasso. Au cours de ce week-end, les gagnants des Daytime Emmys ont été annoncés et Apple a gagné dans quatre catégories. Selon Variety, pour la catégorie “Programme d’animation de jour exceptionnel en classe spéciale”, l’original Apple “Here We Are: […] More