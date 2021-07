Boris Johnson tire un coup de canon sur la riposte britannique – s’engage à « restaurer la fierté » en Grande-Bretagne | Politique | Nouvelles

Dans un discours sur son plan de relance post-Covid, le Premier ministre a exprimé son espoir de restaurer un «sentiment de fierté» dans des communautés qui se sont senties négligées depuis des décennies. Mais il insistera également sur le fait que ses plans s’attaqueront à la flambée des prix des logements et à l’allongement des trajets pendulaires qui détruisent les zones supposées les plus riches. “Nous aurons fait des progrès dans Leveling Up lorsque nous aurons commencé à augmenter le niveau de vie, à multiplier les opportunités, à améliorer nos services publics et à restaurer le sentiment de fierté des gens dans leur communauté”, devrait-il dire à son auditoire lors d’une visite dans les West Midlands.

Son discours devrait être considéré comme une tentative de rassurer les députés conservateurs du sud de l’Angleterre sur le fait que sa vision n’est pas d’abandonner le cœur traditionnel du parti dans l’espoir de conserver les anciens sièges travaillistes du «Mur rouge» capturés dans le Nord au 2019 élection générale.

M. Johnson soutiendra qu’une répartition plus uniforme de la prospérité et des opportunités dans l’ensemble du Royaume-Uni empêchera la “surchauffe” économique causée par les poussées démographiques dans quelques enclaves bien nanties.

Les gouvernements travaillistes et conservateurs précédents ont trop concentré les investissements sur « des zones où les prix des logements sont déjà très élevés et où les transports sont déjà encombrés », devrait-on dire.

Il ajoutera : « En suralimentant ces zones – en particulier à Londres et dans le sud-est – vous faites monter les prix encore plus haut et vous obligez de plus en plus de gens à se déplacer vers les mêmes zones chères et le résultat est que leurs trajets sont plus longs, leurs trains sont plus bondés, ils ont moins de temps avec leurs enfants.

“Ils craignent en même temps que la jeune génération ne puisse pas trouver de logement et que leur banlieue ou village verdoyant soit englouti par de nouveaux logements mais sans l’infrastructure nécessaire.”

Il opposera également sa vision du « nivellement vers le haut » à l’approche du « nivellement vers le bas » de la gauche, qui cherche à créer l’égalité en confisquant les richesses.

Parlant de l’approche du gouvernement, le Premier ministre dira : « Il est essentiel de comprendre la différence entre ce projet et le nivellement par le bas.

« Nous ne voulons pas décapiter les grands coquelicots. Nous ne pensons pas que vous puissiez enrichir les régions pauvres du pays en appauvrissant les régions riches. »

M. Johnson ajoutera: “La mise à niveau n’est pas une opération de propagation de confiture. Ce n’est pas voler Pierre pour payer Paul. Ce n’est pas une somme nulle, c’est gagnant-gagnant.

Il dira également que le déploiement réussi du vaccin au Royaume-Uni contribuera à alimenter une forte reprise économique au cours de l’année à venir.

« Le nivellement vers le haut ne peut être atteint qu’avec une économie forte et dynamique créatrice de richesse.

“Il doit y avoir un rôle de catalyseur pour le gouvernement, et le gouvernement est là pour fournir une direction stratégique, mais cela nécessite de la cohérence – pas du découpage et du changement”, dira M. Johnson.

Son discours précède un document d’orientation du gouvernement sur le « nivellement » du « Livre blanc » attendu à l’automne, énonçant de nouvelles mesures pour stimuler la croissance régionale.

Et son intervention à la suite des tensions conservatrices concernant les plaintes selon lesquelles le parti néglige son vote principal.

Le mois dernier, les conservateurs ont été défaits par les démocrates libéraux lors des élections partielles de Chesham et d’Amersham à la suite d’une campagne dominée par le projet ferroviaire HS2 et la refonte des lois sur l’urbanisme par le gouvernement.

Certains députés conservateurs craignent que la volonté du Premier ministre de réduire les réglementations en matière d’urbanisme pour accélérer la construction de logements et de grands projets de transport ne s’aliène les électeurs du sud.

La politique de « nivellement vers le haut » est au cœur de la vision du Brexit de M. Johnson pour le Royaume-Uni depuis son entrée en fonction en 2019.

Et le Premier ministre a refusé de laisser les coûts en spirale de la réponse à la pandémie de Covid, dépassant désormais les 400 milliards de livres sterling, diminuer son enthousiasme pour l’approche.

Il insiste sur le fait que les plans de « nivellement vers le haut » fourniront des investissements économiques vitaux pour aider l’économie à rebondir après le ralentissement causé par les blocages de Covid.

Le Trésor a créé un fonds de 4,8 milliards de livres sterling pour soutenir la régénération du centre-ville et des rues principales, les projets de transport local et les actifs culturels et patrimoniaux.