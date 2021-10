Cette décision intervient alors que des sources du ministère des Affaires étrangères ont déclaré au Sunday Express que le Royaume-Uni était en train de nouer des alliances avec des pays plus sympathiques de l’UE dans un contexte d’hostilité croissante de la France. Une relation solide avec le Visegrad 4 – la Hongrie, la Pologne, la République tchèque et la Slovaquie – pourrait voir le soutien du Royaume-Uni pour Polexit et les efforts des trois autres pays pour affirmer leur souveraineté contre l’UE. Une source proche de la ministre des Affaires étrangères Liz Truss a plaisanté : « Peut-être devrions-nous créer une unité consultative sur la sortie de l’UE.

La nouvelle est également apparue alors que les pourparlers entre Lord Frost et l’UE devraient se poursuivre la semaine prochaine sur la modification du protocole controversé de l’Irlande du Nord.

Bruxelles a offert d’importantes concessions face aux menaces du Royaume-Uni de déclencher l’article 16 et de mettre fin au protocole, notamment en permettant aux saucisses, à la nourriture et aux médicaments de voyager librement vers l’Irlande du Nord depuis le reste du Royaume-Uni.

Mais d’autres changements sont nécessaires, notamment en ce qui concerne l’exigence de l’UE que sa propre Cour de justice européenne soit l’arbitre final de tout litige.

Les négociations tendues se déroulent dans un contexte d’hostilité croissante de la France et de l’UE envers la Grande-Bretagne, craignant qu’elles ne tentent de « punir la Grande-Bretagne pour le Brexit » et que la campagne électorale du président français Emmanuel Macron l’année prochaine alimente une position anti-britannique de sa part. gouvernement.

Une source proche de Mme Truss a noté qu’elle n’avait toujours pas parlé au ministre français des Affaires étrangères au moment de la conférence des conservateurs le mois dernier depuis sa nomination à ce poste en septembre.

On prétend que Mme Truss pense que « l’UE est fondamentalement la France » dans la manière dont Macron est capable de dicter la politique du bloc alors que l’influence de l’Allemagne s’est réduite après le départ d’Angela Merkel.

L’UE s’était plainte de son discours de conférence pour « ne pas les avoir nommés » ou même les avoir considérés comme prioritaires, mais Mme Truss serait « assez détendue sur ce qu’ils pensent ».

La source a déclaré: « Elle parle beaucoup aux Baltes [Lithuania, Estonia and Latvia] et Visegrad 4. Ils semblent être beaucoup plus réceptifs et amicaux. Nous devons renforcer nos allégeances.

Une source diplomatique d’un pays de Visegrad a également souligné qu’ils souhaitaient pouvoir s’entretenir avec M. Johnson au cours d’une année où l’un de leur groupe, la République tchèque, occupe la présidence de l’UE et considère la Grande-Bretagne comme « un allié précieux ».

Il est entendu qu’ils font pression pour que la réunion se tienne avant les élections hongroises attendues en avril, ce qui pourrait donner un coup de pouce au Premier ministre Viktor Orban, premier dirigeant de l’UE à exiger le respect du résultat du Brexit.

Suite à la querelle sur la Cour constitutionnelle polonaise défiant Bruxelles en statuant que le droit national l’emporte sur le droit de l’UE, d’autres pays de Visegrad 4 et ailleurs dans l’UE se préparent également à repousser les frontières.

La crise a conduit à des spéculations selon lesquelles la Pologne pourrait finir par quitter l’UE tandis que d’autres veulent mettre fin à la primauté de Bruxelles sur leurs lois nationales.

La source diplomatique a noté : « Nous attendons la décision en Autriche qui a un cas similaire et qui pourrait être très important. »

La source s’est également moquée des affirmations des dirigeants européens selon lesquelles les problèmes du Royaume-Uni avec les chaînes d’approvisionnement et les chauffeurs de camion sont dus au Brexit.

« J’étais à Bruxelles la semaine dernière et ils y ont aussi des rayons de supermarchés vides. Ce n’est pas le Brexit, c’est un problème international causé par le covid.