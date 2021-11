Boris Johnson vs Keir Starmer dans les sondages : pourquoi les conservateurs ont de sérieux ennuis | Politique | Nouvelles

La gestion du sleaze row d’Owen Paterson s’avère être plus qu’un simple incident pour le Premier ministre, car un débat d’urgence doit avoir lieu aujourd’hui et les retombées politiques se poursuivent. Maintenant, il semble que les électeurs soient également prêts à punir Boris Johnson, avec ses cotes d’approbation au coude à coude avec Sir Keir Starmer pour la toute première fois. Mais ce n’est pas seulement la rangée de sleaze qui provoque un bouleversement – voici un aperçu du dernier climat de sondage.

Que montrent les derniers sondages ?

Selon les derniers sondages d’Opinium for the Observer, qui ont interrogé 1 840 adultes britanniques entre le 5 et le 6 novembre, l’avance de Boris Johnson sur Sir Keir est tombée à un seul point.

Les notes personnelles du Premier ministre sont maintenant tombées à -20, contre -16 la semaine dernière, ce qui prouve que la popularité de M. Johnson est sur une lancée à la baisse.

Il y a également eu un changement important quant à savoir qui les électeurs considèrent comme le meilleur premier ministre.

L’avance de 11 points de M. Johnson s’est réduite à seulement deux points.

M. Johnson est considéré comme le meilleur candidat par 28% des électeurs, en baisse de cinq points, le leader travailliste à 26% (en hausse de quatre points).

Le même sondage montre également que, bien que les conservateurs soient toujours en tête des sondages pour l’intention de vote globale, ce n’est pas de beaucoup.

Le sondage Opinium montre que les conservateurs ont une intention de vote aux élections générales de 37%, les travaillistes les talonnant avec 36%.

Les Lib Dems sont troisièmes avec neuf pour cent et les Verts avec sept pour cent.

Plus inquiétant sera un nouveau sondage Ipsos MORI, qui montre que les conservateurs ont chuté à 35% d’intentions de vote, tandis que les travaillistes restent inchangés à 36% – la première avance nette de l’opposition depuis les élections générales de 2019.

Mais avec une majorité conservatrice intégrée, cette décision a été considérée comme une représentation claire de la sottise et du copinage des conservateurs, et après une journée de critiques intenses, le gouvernement a reculé.

Mais cela ne s’est pas arrêté là, avec de graves dommages causés au Premier ministre et à la réputation du parti dans son ensemble.

Les conservateurs à tous les niveaux ont exprimé leur inquiétude, nombre d’entre eux faisant état d’un contrecoup de la part des électeurs.

La confiance du public dans le gouvernement a sans aucun doute pris un coup sur le scandale, avec Keir Starmer désireux d’exploiter le moment.

Lundi, il a lancé un appel au Premier ministre pour s’excuser auprès de toute la nation.

2. COP26

La dispute avec Owen Paterson a nui au Premier ministre à plusieurs niveaux, faisant également la une des journaux au succès de la COP26.

Au cours du week-end, le sommet sur le climat a été salué comme un « coup » pour M. Johnson dans le Sunday Times, affirmant qu’il avait remporté « un certain succès » dans chacun de ses « quatre paniers » de « charbon, voitures, espèces et arbres ».

Un autre sondage, du groupe de réflexion Onward, a sondé à travers le pays sur le soutien des électeurs à l’émission nette de carbone zéro.

Le sondage a montré que les deux tiers pensent désormais que « la lutte contre le changement climatique est l’un des problèmes les plus importants auxquels nous sommes confrontés aujourd’hui » et une proportion similaire convient que « le gouvernement n’est pas assez audacieux dans ses mesures pour lutter contre le changement climatique ».

Les électeurs de tous les groupes d’âge, origine ethnique, région et niveau social, ainsi que les électeurs de Leave and Remain et Conservator et Labour, soutiennent en principe une action plus audacieuse.

Cependant, seulement 50 % déclarent qu’ils seraient heureux de « payer plus d’impôts si cela entraîne moins d’émissions de carbone dans l’atmosphère », tombant à 44 % chez les conservateurs et à 40 % chez les électeurs qui sont passés aux conservateurs en 2019.