Boris « joue avec le NHS pour sauver son leadership » alors que des restrictions plus strictes du Plan C se profilent | Royaume-Uni | Des nouvelles

Les députés auraient été invités à rester en attente la semaine de Noël pour voter pour des restrictions plus strictes, une décision qui verrait le plan B actuel déplacé vers le plan C. Un éventuel rappel du Parlement pourrait avoir lieu le mardi 21 décembre si des cas de La variante Omicron semble vouloir dépasser le million.

Le vote pour la mise en œuvre du plan C verrait des masques introduits dans les espaces intérieurs et des passeports vaccinaux mis en œuvre pour les pubs et les restaurants.

Une source du ministère de la Santé a déclaré au Mirror que ce serait une « tuerie » pour le Premier ministre si quelque chose devait arriver avant Noël.

Ils ont dit : « Si vous suivez la science, nous devrions vraiment faire le plan C maintenant.

«Le PM joue avec le NHS pour sauver son leadership.

«Mais nous savons tous que le Premier ministre ne peut laisser rien arriver à Noël.

«Cela lui a vraiment fait du mal la dernière fois. Le refaire serait une tuerie.

D’autres rapports indiquent qu’un plan D encore plus draconien est également envisagé, ce qui conduirait le pays à des conditions proches du verrouillage.

Selon le Mirror, M. Johnson espère reporter toute nouvelle restriction Covid jusqu’au jour de l’An au plus tôt.

Les scientifiques de SAGE suggèrent que pour réduire les risques d’explosion d’Omicron dans tout le pays, le plan C doit être introduit immédiatement, les fêtes de Noël annulées et les vaccins déployés pour les moins de 12 ans.

Selon le Times, le NHS se préparerait à administrer des injections de Covid à des enfants aussi jeunes que cinq ans dans le but de stopper la recrudescence des cas.

Les enfants de l’école primaire pourraient commencer à recevoir leurs vaccins bientôt, car l’Agence de réglementation des médicaments et des produits de santé (MHRA) devrait juger le vaccin sans danger pour les jeunes enfants d’ici quelques semaines.

Le professeur Stephen Reicher de l’Université de St Andrews a déclaré : « Omicron vient vers nous comme un train express.

« Nous devons ralentir pour gagner du temps sinon nous serons en crise à Noël. »