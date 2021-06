Boris: l’Angleterre est «juste» pour mettre fin aux restrictions sur les coronavirus le 19 juillet

B

oris Johnson a écarté la possibilité de mettre fin aux restrictions sur les coronavirus de manière anticipée en déclarant qu’il est “sensé” de s’en tenir à la date de “terminus” prévue du 19 juillet, après des entretiens avec son nouveau secrétaire à la Santé Sajid Javid.

Le Premier ministre a déclaré lundi que l’Angleterre était “juste” pour être exempte de mesures de verrouillage et revenir à la normalité “dans la mesure du possible” à la date ultérieure qu’il avait fixée alors qu’il avait précédemment retardé ses plans de quatre semaines en raison de la montée en flèche de la variante Delta.

M. Javid avait précédemment suscité l’inquiétude de l’opposition selon laquelle il ignorait l’approche “des données, pas des dates” en déclarant que sa “priorité absolue” était de mettre fin aux contrôles le plus rapidement possible et en déclarant qu’il n’y aurait “aucun retour en arrière” une fois qu’ils seraient terminés.

Il devait informer les Communes de ses plans contre les coronavirus après avoir succédé à Matt Hancock qui a démissionné ce week-end après s’être révélé avoir enfreint les directives de Covid-19 en embrassant un assistant dans son bureau ministériel pendant la pandémie.

Lors d’une visite de campagne électorale partielle à Batley, le Premier ministre a défendu le retard de la sortie de M. Hancock comme “le bon rythme pour procéder en cas de pandémie” et a déclaré qu’il avait tenu une “longue réunion” avec M. Javid dimanche.

« Bien qu’il y ait des signes encourageants et que le nombre de décès reste faible et que le nombre d’hospitalisations reste faible – bien que les deux augmentent un peu – nous constatons une augmentation des cas », a déclaré le Premier ministre aux radiodiffuseurs.

«Nous pensons donc qu’il est judicieux de s’en tenir à notre plan d’avoir une approche prudente mais irréversible, d’utiliser les trois prochaines semaines environ pour terminer autant que possible le déploiement de ce vaccin – cinq millions de coups supplémentaires que nous pouvons mettre dans les bras des gens en 19 juillet.

Boris Johnson a fait ses commentaires lors d'une visite de campagne électoriale partielle à Batley, West Yorkshire

/ PA

“Et puis avec chaque jour qui passe, il est plus clair pour moi et tous nos conseillers scientifiques que nous serons très probablement en mesure le 19 juillet de dire que c’est vraiment le terminus et que nous pouvons revenir à la vie comme avant Covid dans la mesure du possible.

Annonçant le report de la fin de tous les contrôles légaux de distanciation sociale plus tôt ce mois-ci, M. Johnson a fixé une date possible pour l’assouplissement des restrictions au 5 juillet, mais a même alors déclaré qu’il était beaucoup plus probable qu’il intervienne le 19 juillet.

Lundi, M. Javid, ancien chancelier, a adopté un ton moins prudent sur les restrictions de verrouillage que son prédécesseur.

Lors d’une visite à l’hôpital St Thomas de Londres, M. Javid a déclaré aux radiodiffuseurs: «Je veux voir les restrictions levées et la vie redevenir normale le plus rapidement possible.

« Ici et maintenant, c’est ma priorité absolue. Je veux que ces restrictions soient levées dès que possible, le plus rapidement possible.

Matt Hancock a démissionné samedi après la publication de photos de lui embrassant son assistante Gina Colangelo

/ Fil PA

« En termes de feuille de route pour cela, vous devrez attendre ma déclaration au Parlement plus tard dans la journée.

«Ça va être irréversible, il n’y a pas de retour en arrière. C’est pourquoi nous voulons être prudents pendant ce processus.

Le ministre fantôme travailliste de la Santé, Justin Madders, a déclaré que les commentaires « sentaient la complaisance du nouveau secrétaire à la Santé ».

« Les gens ont déjà entendu ça. On nous a d’abord dit que nous allions vaincre ce virus en 12 semaines, puis que nous serions revenus à la normale d’ici Noël, puis on nous a dit qu’il s’agissait de données, pas de dates », a déclaré le député. “Nous n’avons pas besoin de vantardises, nous avons besoin que le gouvernement le prenne au sérieux et propose un plan approprié pour lever ces restrictions et revenir à la normale.”

M. Hancock a toujours été considéré comme l’une des voix les plus pro-verrouillage au sein du Cabinet, mais il a démissionné de son poste de secrétaire à la Santé samedi après que des images de vidéosurveillance l’ont montré dans une étreinte intime avec un assistant de son bureau ministériel.

M. Javid quittant son domicile lundi matin

/ PA

En tant qu’ancien chancelier, certains s’attendaient à ce que son successeur passe la priorité à la santé des finances du pays, certains membres du parti conservateur souhaitant un retour plus rapide à la normalité malgré l’augmentation des infections à Covid-19 alimentées par la variante Delta.

Dans une interview l’année dernière, M. Javid a exprimé ses inquiétudes concernant les longs blocages et leur impact sur l’économie.

Mais les responsables de la santé ont exhorté M. Javid à être la “voix de prudence” au sein du Cabinet, alors qu’un scientifique conseillant le gouvernement a averti que ce serait une “erreur manifeste” d’avancer la levée des restrictions.

Le directeur général de la Confédération du NHS, Matthew Taylor, a averti que, alors que le programme de vaccination diminuait le lien entre l’infection et les décès, le nombre de cas à l’hôpital augmentait.

“Covid est un problème et il doit être une voix de prudence au sein du Cabinet en termes de pressions potentielles sur les services de santé”, a-t-il déclaré à l’émission Today de BBC Radio 4.

Le professeur Peter Openshaw, qui conseille le gouvernement en tant que membre du Nervtag (Groupe consultatif sur les menaces de virus respiratoires nouveaux et émergents), a déclaré que ce serait une “erreur manifeste” d’avancer l’assouplissement des restrictions à partir du 19 juillet.

L’universitaire de l’Imperial College de Londres a déclaré à Sky News: “Il peut avoir des attitudes différentes, mais j’espère qu’il suivra son prédécesseur et adoptera une approche très prudente, car nous devons augmenter les taux de vaccination avant d’assouplir les restrictions.”

Le professeur Openshaw a ajouté: «Nous sommes très chanceux d’avoir eu ce retard de quatre semaines qui permet aux taux de vaccination d’être vraiment élevés et pour nous de recueillir beaucoup plus de données sur la façon dont l’agent Delta se propage.

“Et je pense qu’avancer la date serait une erreur certaine.”