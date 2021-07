Boris menace de déchirer l’accord sur le Brexit à moins que l’UE ne bouge | Politique | Nouvelles

Downing Street refusera d’exclure une action unilatérale afin de protéger l’intégrité économique et territoriale du Royaume-Uni dans le cadre des contrôles aux frontières post-Brexit. Lord Frost présentera les plans du gouvernement pour la mise en œuvre du protocole d’Irlande du Nord de l’accord sur le Brexit plus tard cette semaine. Le ministre du Brexit devrait déclarer que le correctif à la frontière n’est pas «durable» dans sa forme actuelle et doit être retravaillé pour éliminer les contrôles commerciaux entre la région et la Grande-Bretagne.

Un initié a déclaré à Express.co.uk que « toutes les options sont sur la table », ajoutant que la solution préférée serait de parvenir à un résultat négocié avec Bruxelles.

Les plans devraient être présentés par Lord Frost mercredi, avec un document présenté aux députés en même temps.

Aujourd’hui, il a déclaré au puissant comité de contrôle de l’UE de la Chambre des communes : « Cela doit fonctionner d’une manière différente si nous voulons trouver une voie stable pour aller de l’avant.

“Toutes les options restent sur la table maintenant et à l’avenir.”

Le porte-parole officiel du Premier ministre a déclaré: “Nous définirons notre approche du protocole en temps voulu.”

Bruxelles pense que Lord Frost soulignera que le gouvernement est prêt à s’écarter des termes du protocole à moins que l’UE n’accepte de faire un compromis.

Downing Street a appelé le bloc à être plus pragmatique et à prendre du recul par rapport à son interprétation intransigeante du correctif de la frontière post-Brexit.

Pour éviter une frontière dure, l’Irlande du Nord reste essentiellement à l’intérieur du marché unique de l’UE, avec un certain nombre de contrôles douaniers des marchandises expédiées du reste du Royaume-Uni.

Les dispositions ont rendu furieux les syndicalistes, qui craignent que les contrôles commerciaux ne soient lourds et sapent la place de la région au sein du syndicat.

Un haut responsable de l’UE a déclaré à l’agence de presse . : « Ce sera un plaidoyer pour davantage de pourparlers avec l’UE combiné à une menace.

“Mais nous n’accepterons pas la réouverture du protocole irlandais.”

Les plans de Lord Frost devraient inclure des propositions sur un accord vétérinaire Royaume-Uni-UE pour mettre fin à un certain nombre de contrôles douaniers.

Il a déclaré: “L’UE doit reconnaître que le protocole a échoué, il crée des problèmes très importants en termes d’obstacles au commerce entre la Grande-Bretagne et l’Irlande du Nord, notre plus grand marché, et de distorsions commerciales.

« En effet, nous savons que non seulement il y a eu un détournement des échanges où les entreprises d’Irlande du Nord doivent désormais localiser leurs chaînes d’approvisionnement en République d’Irlande, mais contrairement à ce que dit réellement le protocole, l’UE utilise les délais de grâce pour faciliter la République d’Irlande en attirant davantage d’entreprises d’Irlande du Nord pour qu’elles les utilisent comme chaîne d’approvisionnement, et cela est contraire à ce que dit le protocole, car il dit que s’il y a une perturbation des échanges, le gouvernement britannique peut prendre des mesures pour y remédier.

“Cela a un impact négatif sur notre économie et bien sûr fondamentalement sur nos relations avec le reste du Royaume-Uni.”

Si Downing Street annonce qu’il prendra des mesures unilatérales pour éliminer les formalités administratives de l’UE en Irlande du Nord, Bruxelles lancera probablement d’autres actions en justice.

Les eurocrates ont déjà une fois déclenché des poursuites judiciaires après que le numéro 10 a décidé d’ignorer la mise en œuvre d’un certain nombre de règles commerciales pour protéger les approvisionnements des supermarchés.