Boris met en garde le Royaume-Uni prêt à soutenir l’OTAN dans un fort recul contre l’Est | Politique | Nouvelles

À la suite d’une réunion avec le chef de l’OTAN, Jens Stoltenberg, le Premier ministre Boris Johnson a déclaré que le Royaume-Uni se tiendrait aux côtés des alliés de l’OTAN contre les « menaces de l’Est ». Sa revendication audacieuse est intervenue alors que le Royaume-Uni cherche à renforcer la coopération militaire dans un “monde imprévisible” suite aux menaces croissantes de la Chine, de la Russie et de la Biélorussie.

Le chef de l’OTAN, Jens Stoltenberg, a déclaré : “J’ai eu le plaisir de visiter le HMS Queen Elizabeth au large des côtes du Portugal la semaine dernière.

« C’est vraiment un porte-avions impressionnant qui démontre l’engagement envers la défense.

«Et nous avons besoin de cet engagement parce que nous vivons dans un monde plus imprévisible avec une concurrence plus mondiale.

“Et donc besoin de renforcer notre alliance et c’est exactement ce que nous allons faire.”

“Je suis impatient de vous accueillir (Boris) et d’autres dirigeants de l’OTAN à Bruxelles dans deux semaines, où nous démontrerons notre force et notre programme audacieux et tourné vers l’avenir.”

Le Premier ministre a déclaré: “Les alliés de l’OTAN ont été vraiment remarquables en soutenant le Royaume-Uni contre les empoisonnements de Salisbury.”

Il a également ajouté que l’alliance de l’OTAN constituera une défense contre les “menaces de l’Est” dans une déclaration ferme faite à la Russie et à la Biélorussie.

M. Johnson a ajouté que l’alliance militaire protégera les membres contre les cyberattaques des “frontières orientales” et a qualifié le récent détournement de la Biélorussie de “scandaleux” alors qu’il appelait à la libération du journaliste Roman Protasevic après son arrestation après qu’un vol Ryan Air a été détourné vers Minsk en Biélorussie.

Plus la suite…