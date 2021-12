Élection partielle du North Shropshire : les conservateurs battus par les démocrates libéraux

La libérale démocrate Helen Morgan a renversé une majorité conservatrice de près de 23 000 pour remporter ce qui avait été un siège conservateur sûr pendant près de 200 ans. Elle a déclaré que la « fête est finie » pour le Premier ministre Boris Johnson dans son discours de victoire.

Le lecteur d’Express.co.uk, SuperTrump, a déclaré: « Jusqu’au départ de Boris, les conservateurs feraient mieux de s’y habituer. Ils ne gagneront pas un autre siège ».

NotAyresomePark a commenté : « Nous n’oublierons JAMAIS que les conservateurs n’ont pas réussi à tenir compte du Brexit et de l’immigration ».

Michael Taylor a exhorté ses collègues lecteurs à ne pas commettre l’erreur de penser que la victoire des démocrates libéraux anti-Brexit signifiait que les personnes qui avaient voté avaient changé d’avis ou regrettaient leur décision de quitter l’UE.

Il a écrit : « Cela n’a rien à voir avec l’UE et tout à voir avec la performance de notre gouvernement ».

SamMarieHowie a déclaré que les conservateurs méritaient d’être humiliés parce qu’ils traitent le pays avec mépris.

Et martinlewis a commenté : » Boris n’est pas Churchill, ni même Maggie, Maggie aurait mis à la main le lot de ce lot louche, comme elle [or] non, elle ne tenait aucun non-sens.

Boris en route s’il te plaît ».

mollyolly147 a écrit : « Les habitants de ce pays méritent mieux que d’être pris pour des imbéciles au quotidien. L’automne arrive bientôt et pas trop tôt ».

Avant le résultat, BroadBeans a écrit que Boris n’aurait d’autre choix que de se retirer si « par miracle » les conservateurs conservaient le siège.

Ils ont exhorté Boris à se montrer à la hauteur, à commencer à agir comme un Premier ministre, à arrêter de gambader et à écouter l’électorat.

Lorsqu’on lui a demandé pourquoi son parti avait perdu, le député conservateur vétéran Sir Roger Gale a déclaré à l’émission Today de BBC Radio 4: « Parce que l’électorat voulait envoyer un message très clair à Downing Street qu’il n’était pas satisfait de la gestion de ce gouvernement. »

« Cela doit être considéré comme un référendum sur la performance du Premier ministre et je pense que le Premier ministre est maintenant dans le dernier délai. Deux grèves déjà – une plus tôt cette semaine lors du vote à la Chambre des communes, maintenant ceci. Une grève de plus et il est en dehors.

« Si le Premier ministre échoue, le Premier ministre s’en va. »

Lorsqu’on lui a demandé s’il s’agissait de la foule anti-Boris donnant un coup de pied au Premier ministre alors qu’il était à terre, Sir Roger a nié que ses commentaires étaient motivés par sa position anti-Brexit, il a ajouté: « Cela n’a rien à voir avec le Brexit. Cela a à voir avec le Brexit. la performance depuis le Brexit. Cela remonte au château de Barnard. J’étais alors mécontent, car ce n’était pas un gouvernement ferme. Et beaucoup de ce qui s’est passé depuis a clairement montré que le Premier ministre et les personnes qui l’entourent ne sont pas les bonnes personnes. »

L’élection partielle a été déclenchée par la démission d’Owen Paterson, qui représentait la circonscription depuis 1997, après avoir été reconnu coupable d’infraction aux règles parlementaires sur le lobbying.

Mme Morgan a gagné avec 17 957 voix, les conservateurs deuxième avec 12 032 et les travaillistes troisième avec 3 686. Le siège, sous une forme ou une autre, était détenu par les conservateurs depuis près de 200 ans.

La défaite survient après une semaine difficile pour le Premier ministre qui a fait face à des critiques continues sur les partis de Downing Street et à une rébellion de ses propres députés lors d’un vote sur les mesures de Covid.

Le chef de Lib Dem, Sir Ed Davey, s’adressant à la BBC, a décrit la victoire de son parti comme une victoire historique et un résultat spectaculaire pour Mme Morgan. Cela fait suite à la victoire surprise du parti aux élections partielles de Chesham et d’Amersham en avril, où les Lib Dem’s ont obtenu 21 517 voix, laissant les conservateurs à la traîne avec 13 489.

Il a déclaré que les gens qui en ont tellement marre de l’incompétence et du comportement de M. Johnson seront vraiment satisfaits de la performance de son parti.

Le député de Kingston et Surbiton a ajouté que les électeurs sont passés du Brexit – le North Shropshire soutenant la sortie de la Grande-Bretagne de l’UE – et étaient plus intéressés par le sous-financement des services clés et la hausse du coût de la vie.

Sir Ed a poursuivi: « Les libéraux-démocrates seront essentiels pour faire sortir Boris Johnson et les conservateurs du gouvernement. »

Le coprésident du Parti conservateur, Oliver Dowden, a déclaré que les électeurs de Sky News dans le North Shropshire en avaient marre et avaient donné un coup de pied aux conservateurs.

Il a déclaré: « Ils voulaient nous envoyer un message et nous l’avons entendu haut et fort. »

M. Dowden a nié que le résultat était un référendum sur M. Johnson, saluant le Premier ministre comme un atout électoral pour le Parti conservateur.

Lorsqu’on lui a demandé si des lettres étaient écrites au comité d’arrière-ban des conservateurs de 1922, il a répondu qu’il n’en avait aucune idée.